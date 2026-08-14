Independiente reactivó las conversaciones por Franco Calderón, quien fue descartado por Gustavo Quinteros.

Universidad de Chile podría sufrir una nueva salida durante el cierre del mercado de fichajes. Uno de los defensores del plantel está nuevamente en el radar de Independiente, que busca reforzar su última línea.

Se trata de Franco Calderón, zaguero argentino que todavía no tiene completamente definida su continuidad en el conjunto azul.

Según informó el periodista Facundo Fazio, de Picado TV, el elenco de Avellaneda decidió reactivar las conversaciones por el defensor universitario, pese a que hace pocos días había sido descartado por el entonces técnico Gustavo Quinteros.

Independiente vuelve a la carga por Franco Calderón de Universidad de Chile

Calderón enfrenta una mayor competencia

“Independiente reflotó las charlas con dos centrales: Mateo Carabajal y Franco Calderón”, señaló el comunicador a través de su cuenta de X.

El periodista agregó que la anterior postura del cuerpo técnico había sido clara: “Gustavo Quinteros le bajó el pulgar a ambos hace un par de días”.

Sin embargo, la salida del entrenador argentino modificó el escenario y ahora Independiente volvióa analizar la posibilidad de incorporar al futbolista de la U.

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En Universidad de Chile también se abrió un nuevo escenario en la defensa tras la llegada de Igor Lichnovsky. El experimentado zaguero se suma a una zona que ya cuenta con Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo, además del propio Calderón.

Por ello, el cuerpo técnico de Fernando Gago tendrá una mayor cantidad de alternativas para conformar la última línea, situación que podría facilitar una eventual salida del defensor argentino.

De esta manera, Calderón aparece nuevamente como una alternativa para Independiente, aunque por ahora no existe confirmación de un acuerdo entre los clubes.

El mercado entra en su recta final y la U deberá definir si mantiene a uno de sus defensores o permite que el jugador continúe su carrera en Argentina.

En resumen…