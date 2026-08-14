Tras la polémica salida de Natalia Duco como ministra del Deporte, el Presidente José Antonio Kast designó a Francisco Riveros como el reemplazante de la ex atleta en el cargo.
La información la dio a conocer radio Bío Bío, donde destacaron que el abogado toma el cargo, gracias a su conocimiento de materia deportiva por su paso por Palestino, donde fue gerente general.
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“El jurista es independiente y ya se encontraba trabajando para el Gobierno; incluso, era el representante del presidente José Antonio Kast en el comité del Plan Auditoría Total”, señala el citado medio.
Francisco Riveros es el nuevo ministro del Deporte.
Además, resta por confirmar el nombre del reemplazante del subsecretario del Deporte, Andrés Otero, que dejó el puesto junto a Natalia Duco.
Para dicha posición aparece como opción Sofía Rengifo, quien ha trabajado como directora del Instituto Nacional del Deporte (IND) y fue candidata a diputada por el Distrito 14.