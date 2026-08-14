La bancada del Partido Nacional Libertario afirmaron que es una “excelente oportunidad” para aplicar este recorte.

Apenas cinco meses duró la aventura de Natalia Duco como Ministra del Deporte. La ex integrante del Team Chile se vio obligada a presentar su renuncia tras toda la polémica de haber usado un auto fiscal para fines recreativos.

Esta salida ya generó una suerte de danza de nombres de los posibles reemplazantes para esta cartera. Sin embargo, hay quienes creen que esta salida de Duco es una buena oportunidad de derechamente eliminar el Ministerio del Deporte.

Así lo piensan desde la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), quienes en su afán de achicar cada vez más el Estado, ven con buenos ojos el borrar esta carta tras luego del polémico adiós de la ex atleta.

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PNL quiere eliminar el Ministerio del Deporte tras salida de Natalia Duco

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL, aseguró que “estimamos que esta es una excelente oportunidad, ya que renunció la señora ministra del Deporte, para que cerremos el Ministerio del Deporte”.

“No tiene ningún sentido que tengamos autos fiscales, choferes fiscales que vayan a financiar un carrete ministerial“, agregó.

Apenas cinco meses duró Natalia Duco como ministra del deporte. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Urzúa afirmó que “no necesitamos un Ministerio del Deporte, necesitamos que los recursos sean redirigidos para enfrentar el flagelo del narcotráfico, de la delincuencia”.

“Los ciudadanos chilenos así lo estiman. Hagan más deporte, hagan más poemas, se dediquen a escribir, pero no necesitamos un Ministerio del Deporte”, el miembro del PNL.

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En síntesis