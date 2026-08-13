El Ministerio del Deporte explicó el traslado de la ministra, mientras imágenes e invitaciones revelan detalles de la actividad realizada en abril.

La polémica en torno a Natalia Duco sumó un nuevo capítulo luego de que la Subsecretaría del Deporte respondiera a la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por el eventual mal uso de un vehículo fiscal.

Según informó El Deportivo, el oficio fue enviado el 30 de julio y sostiene que la ministra utilizó el automóvil institucional para trasladarse a una reunión de trabajo con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio de una exservidora a honorarios.

El documento, firmado por el subsecretario Andrés Otero, asegura que Duco cumplió con la normativa vigente respecto del uso de vehículos estatales.

El video que genera nuevas dudas

La bitácora del automóvil registra un traslado a Lo Curro a las 20:05 horas, posteriormente al domicilio de la ministra en Las Condes y finalmente a Pudahuel, a las 23:45. El registro señala como motivo: “traslado ministra a reunión en Vitacura”.

Sin embargo, El Deportivo accedió a imágenes del encuentro realizado el 23 de abril, las que muestran un escenario diferente al descrito en la respuesta oficial.

En el video aparece un grupo de funcionarios del Ministerio del Deporte y de la Subsecretaría participando de una actividad de camaradería. Entre ellos está la propia Natalia Duco, quien aparece cantando karaoke.

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Las imágenes también muestran botellas de distintas bebidas y al conductor del vehículo fiscal en la terraza del inmueble, cubierto con una manta.

Además, el medio conoció la invitación enviada por WhatsApp a los trabajadores, donde se convocaba a celebrar con “un buen asado, y karaoke” y compartir “en un ambiente relajado y entretenido”.

La denuncia también cuestiona el pago de la Beca Proddar. Sobre ese punto, el Mindep indicó que el último pago correspondió al 12 de enero de 2026 y que no existen antecedentes para exigir un reintegro.

Ahora, tras recibir los antecedentes entregados por el Ministerio del Deporte, la Contraloría deberá pronunciarse sobre la denuncia.

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En resumen…