Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Natalia Duco responde por denuncia ante Contraloría: video del evento pone el foco en el uso del auto fiscal

El Ministerio del Deporte explicó el traslado de la ministra, mientras imágenes e invitaciones revelan detalles de la actividad realizada en abril.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Natalia Duco responde ante Contraloría por uso de auto fiscal.
© PhotosportNatalia Duco responde ante Contraloría por uso de auto fiscal.

La polémica en torno a Natalia Duco sumó un nuevo capítulo luego de que la Subsecretaría del Deporte respondiera a la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por el eventual mal uso de un vehículo fiscal.

Según informó El Deportivo, el oficio fue enviado el 30 de julio y sostiene que la ministra utilizó el automóvil institucional para trasladarse a una reunión de trabajo con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio de una exservidora a honorarios.

El documento, firmado por el subsecretario Andrés Otero, asegura que Duco cumplió con la normativa vigente respecto del uso de vehículos estatales.

El video que genera nuevas dudas

La bitácora del automóvil registra un traslado a Lo Curro a las 20:05 horas, posteriormente al domicilio de la ministra en Las Condes y finalmente a Pudahuel, a las 23:45. El registro señala como motivo: “traslado ministra a reunión en Vitacura”.

Sin embargo, El Deportivo accedió a imágenes del encuentro realizado el 23 de abril, las que muestran un escenario diferente al descrito en la respuesta oficial.

En el video aparece un grupo de funcionarios del Ministerio del Deporte y de la Subsecretaría participando de una actividad de camaradería. Entre ellos está la propia Natalia Duco, quien aparece cantando karaoke.

Le pidió la renuncia, pero vuelve al IND: duro revés de la ministra Duco por desconocimiento técnico

ver también

Le pidió la renuncia, pero vuelve al IND: duro revés de la ministra Duco por desconocimiento técnico

Las imágenes también muestran botellas de distintas bebidas y al conductor del vehículo fiscal en la terraza del inmueble, cubierto con una manta.

Además, el medio conoció la invitación enviada por WhatsApp a los trabajadores, donde se convocaba a celebrar con “un buen asado, y karaoke” y compartir “en un ambiente relajado y entretenido”.

La denuncia también cuestiona el pago de la Beca Proddar. Sobre ese punto, el Mindep indicó que el último pago correspondió al 12 de enero de 2026 y que no existen antecedentes para exigir un reintegro.

Ahora, tras recibir los antecedentes entregados por el Ministerio del Deporte, la Contraloría deberá pronunciarse sobre la denuncia.

Tweet placeholder

En resumen…

  • Natalia Duco fue cuestionada por el eventual uso de un vehículo fiscal en una actividad de camaradería.
  • El Mindep sostiene que se trató de una reunión de trabajo y que el traslado se ajustó a la normativa.
  • Un video y la invitación al evento muestran asado, karaoke y bebidas. La Contraloría deberá resolver la denuncia.
Lee también
Primera B: Coke Hevia avisa escritoriazo de Rangers para salvarse de la "C"
Chile

Primera B: Coke Hevia avisa escritoriazo de Rangers para salvarse de la "C"

Marcelo Barticciotto reacciona a la opción del fichaje de Bruno Barti a Colo Colo
Colo Colo

Marcelo Barticciotto reacciona a la opción del fichaje de Bruno Barti a Colo Colo

El recado de Huaso Isla para tener última zapateada con Alexis Sánchez
Chile

El recado de Huaso Isla para tener última zapateada con Alexis Sánchez

Lichnovsky pide pleitesía para Díaz: "Valórenlo como futbolista chileno"
U de Chile

Lichnovsky pide pleitesía para Díaz: "Valórenlo como futbolista chileno"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo