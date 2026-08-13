“Que me lleve”: El recado de Mauricio Isla para tener su última zapateada con Alexis Sánchez

El “Huaso” se niega al retiro y pidió que Alexis Sánchez lo lleve al CF Montréal para tener la última temporada como profesional.

El mercado de fichajes se mueve en el planeta fútbol, y uno de los nombres que busca una oportunidad es Mauricio Isla. El Bicampeón de América a sus 38 años todavía sigue impecable físicamente y sueña con volver a jugar en este 2026.

Pero mientras se mueve la ventana de contrataciones y los días pasan, el “Huaso” decidió hacer un alto a todo tipo de negociaciones y decidió visitar Venezuela para disfrutar de sus afrodisíacas playas. Lo que hizo acompañado por su pareja Emily Matute.

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Con a la también modelo venezolana, disfrutaron del clima y los paisajes de Los Roques. Momento que inmortalizó con unas postales en Instagram mostrando parte del six pack que sigue intacto pese a que no juega desde el 28 de noviembre del 2025.

El tema es que ahora, el ex Udinese, Marsella, y Colo Colo entre otros, aprovechó el tiempo libre y respondió a los comentarios que sus seguidores iban dejando en la publicación.

“Huaso” Isla pide última oportunidad con Alexis Sánchez

La primera respuesta fue en alusión de que vuelva a jugar. “¿A dónde”, contestó el Bicampeón. Luego le preguntaron si estaba dispuesto a un último baile en la MLS junto con Alexis Sánchez.

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Decisión que lo sorprendió a Isla pero que de inmediato aprobó y hasta se ofreció para acompañarlo. “Que me lleve el niño jaja”, declaró haciendo alusión a su llegada al CF Montréal.

Incluso otro de los comentarios que más se repitió es que no se aleje del fútbol y que siga su carrera como entrenador para las nuevas generación.

Opción que no descartó y hasta indicó que “pronto” se podrían venir novedades. Cabe consignar que hace unas semanas se apreció a Isla acompañando a Claudio Bravo en el Complejo José Sulantay donde siguieron de cerca los partidos de Sub 17.