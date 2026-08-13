Igor Lichnovsky señaló que Marcelo Díaz debe ser aplaudido por todos los hinchas del fútbol chileno, no solamente de la U.

Igor Lichnovsky regresó a Chile para convertirse en nuevo refuerzo de la U. Tras superar las pruebas médicas, indicó que será especial compartir camarín con Marcelo Díaz.

“Mi hermano el Chelo. Se lo merece. Más allá que ser de la U, valórenlo como futbolista chileno”, señaló para que se le reconozca todo lo que realizó en la selección chilena.

También aseguró el central que será especial estar junto a grandes ídolos bullangueros este semestre. “La U tiene referentes y hay que respetar esas jerarquías, como Charles, Edu Vargas, el Chelo”, contó.

Por lo mismo es que solamente les queda demostrar en los partidos que pueden estar a la altura de esos referentes. “Todos los demás sumarnos y responder en la cancha”, complementó.

Lichnovsky aplaude lo hecho por Marcelo Díaz en el fútbol chileno

Lichnovsky listo para ponerse a punto en la U de Chile

Igor Lichnovsky manifiesta que tiene la intención de redebutar rápidamente en Universidad de Chile, lo que quedará a criterio del DT Fernando Gago.

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“Estoy con ganas de entrenar, ya pude saludar a todos mis compañeros, al entrenador. Es el proceso normal”, manifestó ante la prensa.

Este año jugó por última vez en mayo, en el Karagumruk de Turquía. En ese elenco alcanzó a jugar 13 partidos en la Superliga de ese país.