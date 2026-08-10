El jugador de la U ocupó sus plataformas digitales para mostrar su apoyo, además de un mensaje para crear conciencia.

Charles Aránguiz se hace presente una vez más en las demandas sociales del país, donde esta vez fue en sus redes sociales donde mostró su pensamiento por un tema que se discutirá en los próximos días.

El martes 18 de agosto de 2026 se votará en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile el proyecto de ley que busca prohibir las carreras de perros, lo que provocó una manifestación que suma fuerza en las redes sociales.

Por lo mismo, el jugador de Universidad de Chile se sumo con sus plataformas para dar a conocer el debate que se viene, además de ir en apoyo de las organizaciones.

Charles Aránguiz ya ha manifestado su apoyo a otras demandas. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Charles Aránguiz entra al debate por los animales

Charles Aránguiz rinde dentro y fuera de la cancha con la camiseta de Universidad de Chile, donde ahora se sumó a una campaña por los animales en Chile.

El 18 de agosto se votará el proyecto para prohibir las carreras de galgos, donde comprometió su respaldo con apoyo mediante sus redes sociales, donde aportó con un mensaje.

“Este 18 de agosto que gane la empatía. Nomás carreras de perros. ¡Galgos libres! Que correr sea siempre por libertad, nunca por obligación”, se puede leer.

En ese sentido, también habrá una manifestación esa jornada en Valparaíso, que busca concientizar el tema en los ciudadanos del país.

Mira la foto: