Carepato tuvo palabras para la generación dorada y también dio luces de su futuro tras colgar los botines.

Universidad de Chile vivió una verdadera sacudida, ya que Marcelo Díaz avisó públicamente que se retira del fútbol. El mismo jugador detalló esta decisión.

Díaz no ha tenido mucha continuidad en el 2026, además de sufrir algunos problemas físicos. Incluso, el último tiempo se vio salpicado por sus desafortunadas palabras sobre la gestión de Michael Clark en el CDA. Sin embargo, nada de eso borra su enorme carrera.

La extensa carta de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz jugó en La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing, Libertad, Audax Italiano y la selección chilena, pero fue en Universidad de Chile donde se transformó en ídolo y multicampeón. Lee su carta completa a continuación.

“A mi gente, a la U, a Chile. Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Estoy próximo a cumplir 40 años, llevo más de 21 años jugando al fútbol de manera profesional y sin descanso alguno. Hoy, con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota, quiero anunciar que esta será mi última temporada como futbolista profesional”.

“Siempre les dije a mis compañeros y a los trabajadores de cada club donde estuve, que cuando me retirara, mi única misión era que me recordaran por haber sido una buena persona. El mayor logro que siento hoy es la satisfacción de haber hecho realidad el sueño que tuve desde niño: ser futbolista profesional“.

Marcelo Díaz en 2006, cuando se ganó la titularidad en U. de Chile. Imagen: Archivo

“Ese sueño se transformó día a día en mi máximo orgullo. Me voy vacío, entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil, nunca lo es cuando algo ha sido tu vida entera. Empecé en las divisiones inferiores de Universidad de Chile siendo a penas un niño, y hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser su capitán”.

“En el medio hubo un camino largo. Deportes La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta, Pumas, Racing, Libertad, Audax Italiano, la selección chilena y el privilegio de volver a casa para cerrar el ciclo. De todos los regalos que me dio este deporte, el más grande sin dudas fue la gente que crucé en el camino. Mis compañeros de una generación irrepetible, con quienes tuvimos la fortuna de ser bicampeones América y jugar un Mundial“.

Marcelo Díaz enfrentando a Eden Hazard. Imagen: Getty

“Los técnicos que confiaron en un volante bajito que nunca destacó por la estatura. Y la gente de la U que me formó, me dejó ir y me esperó 11 años y me recibió de vuelta como si nunca me hubiera ido. Ser su capitán en esta última etapa ha sido de lo más grande que me pasó en el fútbol. Volver a la U no fue fácil, pero siempre supe que este sería mi último destino. Pocas cosas se comparan con pasar de Padre Hurtado a la galería y de la galería a defender estos colores. Eso solo lo pueden entender quienes lo han vivido”.

“En el camino hubo de todo, como en toda historia amor. Momentos altos también muy bajos, como la quiebra del club. Tiempos duros que sacamos adelante juntos, porque como ustedes saben, llevamos a la U bien puesta y ese camino nos regaló un 2011 imborrable en la historia del club: un tricampeonato y un título internacional de la U que voy a llevar para siempre“.

Díaz salvó del descenso a Hamburgo en 2015. Imagen: Getty

“Quiero agradecer también a cada club que defendí fuera de Chile y a sus hinchas, que me hicieron sentir en casa lejos de ella. A los rivales, gracias por hacerme mejor cada domingo. A mis padres, gracias por el amor y su apoyo incondicional. A mi familia, gracias por esa compañía, ese apoyo fundamental que me levantó cuando las cosas no salían bien y me mantuvo con los pies en la tierra cuando tocamos la gloria. Sin ellos, nada de esto hubiese sido posible“.

Díaz tuvo una exitosa etapa en Racing. Imagen: Getty

Por último, Carepato dedicó emotivas palabras para su fallecido hermano Gonzalo. Este se quitó la vida en el año 2003, cuando bicampeón de América tenía 17 años y todavía no debutaba en el fútbol profesional. No lo olvidó en esta instancia.

“No me voy del fútbol del todo, ya me preparé para quedarme cerca, pero esta es la última temporada y la voy a jugar entera, porque el compromiso que siento por esta camiseta es total y de un respeto absoluto. A mi hermano, que en algún lugar me está viendo y escuchando, en tu carta de despedida me escribiste que cumpliera mi sueño y cuidara a nuestra madre: el trabajo ya está hecho hermano. Gracias por tanto, gracias por todo. Con cariño y respeto: Marcelo Alfonso Díaz Rojas”.