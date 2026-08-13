A horas del plazo para poder fichar en la Liga de Primera, el representado por Christian Bragarnik metió un fichajazo en Rancagua, donde es uno de los propietarios del club.

O’Higgins de Rancagua dio uno de los batacazos en el cierre del libro de pases, en este día jueves 13 de agosto. Se trata de Walter Bou, un viejo conocido del fútbol chileno, quien en 2019 defendió a Unión La Calera.

El delantero argentino de 32 viene desde Lanús, equipo con el que se consagró campeón de Copa Sudamericana en 2025. Es representado por Christian Bragarnik, uno de los cuatro propietarios del Capo de Provincia.

“Llega cedido a préstamo por Lanús, institución dueña de su pase, en una operación que lo vinculará con el club chileno hasta diciembre de 2026″, avisó el periodista César Merlo, en el medio Tribuna.com.

Los números y la carrera de Walter Bou

Walter Bou es un nombre experimentado en el fútbol argentino, donde tiene pasos por Lanús, Defensa y Justicia, Vélez, Unión de Santa Fe y también Boca Juniors. Hoy es flamante refuerzo de O’Higgins de Rancagua.

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“El acuerdo formalizado entre ambas dirigencias se selló de manera directa sin incluir una opción de compra”, reportó la citada fuente, por lo que el argentino estará solo hasta fin de año en Rancagua.

Bou no tuvo mayor participación en el actual Lanús, donde en la liga trasandina disputó 12 encuentros y anotó dos goles. El año pasado fue mejor, donde despachó seis tantos en 27 encuentros por el torneo local.

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Así O’Higgins cierra un interesante mercado de pases invernal. Al Capo arribaron Tomás Avilés, David Fernández, Santiago Toloza, Ignacio Schor y el mencionado Walter Bou, en el último batacazo del cierre del libro de pases.