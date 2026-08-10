El Capo de Provincia tiene sensibles bajas tras la última derrota en la Liga de Primera. Uno que fue seleccionado chileno no estará ante los albos.

O’Higgins de Rancagua no lo pasa bien en la Liga de Primera. Luego de su gran aventura por Copa Sudamericana, llegó el clásico bajón del equipo consumado con la derrota en casa por 3-1 ante un Deportes Limache, que venía a los porrazos.

Y con la misión de levantar cabeza y alejarse de la zona baja de la tabla, el elenco de Lucas Bovaglio ahora visitará a Colo Colo. Eso sí, la tiene difícil, ya que hay sensibles bajas del elenco que encantó a Sudamérica en la Copa.

A las ya conocidas salidas de Francisco González y Martín Sarrafiore al fútbol de México, otros titulares fijos del Capo tampoco estarán ante los albos. La derrota ante Limache dejó damnificados tanto por lesión y suspensión.

El panorama de O’Higgins ante Colo Colo

O’Higgins de Rancagua tendrá dos sensibles bajas de sus titulares para el partido del domingo frente a Colo Colo. Los jugadores que no estarán en Macul son Felipe Ogaz y Miguel Brizuela.

Felipe Ogaz, volante que ya fue citado a la selección y que la rompió este año, recibió la quinta tarjeta amarilla frente a Limache y estará fuera por suspensión. Por su parte, Miguel Brizuela salió lesionado y el primer reporte indica que sufrió un esguince de tobillo.

Con ese panorama, sus más probables reemplazantes serán Nicolás Garrido en defensa y Tomás Avilés en el mediocampo. El zaguero es nacido en Colo Colo precisamente y ha rendido cada vez que jugó, mientras Avilés aún no convence.

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El partido entre albos y celestes está marcado por el que podría ser el debut de Vozinha. Así lo desclasificó Jaime Pizarro, director de ByN, a RedGol. “Puede ser contra O’Higgins, podrá ser también frente a Unión Española en Copa Chile. Hay distintos escenarios”, dijo el Káiser.