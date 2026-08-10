La Primera B está más peleada que nunca en la lucha por el título y ascenso directo al fútbol grande. Además, el Fantasma del descenso sigue latente y tiene a Rangers sin poder ganar, por lo que la próxima fecha será clave para todos los equipos.
Es ahí donde los fanáticos del fútbol chileno celebran que haya una nueva fecha a mitad de semana. Desde este martes 11 hasta el jueves 13 se disputará la jornada n° 20 de la Liga de Ascenso.
Y si antes la tónica marcaba que muchos de estos partidos fueran transmitidos por la señal básica de TNT Sports, esto no pasará en esta fecha. Tome lápiz y papel para seguir a su equipo estos días por la TV.
Transmisión y programación de la fecha 20 de Primera B
Con Cobreloa como líder aún en la Primera B, habrá duelos vibrantes en la parte alta y baja de la tabla. TNT Sports Básico no transmitirá ningún encuentro en esta pasada, según informaron desde la señal.
Esta es la programación de la fecha 20:
Martes 11 de agosto
- Deportes Puerto Montt vs Unión Española
- 19:00 horas
- TNT Sports Premium – HBO Max.
Miércoles 12 de agosto
- Magallanes vs Cobreloa
- 15:00 horas
- TNT Sports Premium – HBO Max.
- Deportes Recoleta vs Rangers de Talca
- 18:00 horas
- TNT Sports Premium – HBO Max.
- Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers
- 20:30 horas
- TNT Sports Premium – HBO Max.
- San Marcos de Arica vs Unión San Felipe
- 20:30 horas
- Solo por HBO Max en streaming.
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Jueves 13 de agosto
- San Luis vs Deportes Temuco
- 18:00 horas
- TNT Sports Premium – HBO Max.
- Deportes Iquique vs Deportes Copiapó
- 20:30 horas
- TNT Sports Premium – HBO Max.
- Curicó Unido vs Deportes Santa Cruz
- 20:30 horas
- Solo por HBO Max en streaming