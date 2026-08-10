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Primera B

Se juega a mitad de semana y no va por TNT Sports Básico: así se podrá ver la fecha 20 de Primera B

Una nueva jornada de atractivos partidos tendrá la Liga de Ascenso. Ojo con la transmisión tanto en TV como en streaming.

Por Nelson Martinez

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Loínos siguen líderes del torneo tras la última jornada.
© Photosport.Loínos siguen líderes del torneo tras la última jornada.

La Primera B está más peleada que nunca en la lucha por el título y ascenso directo al fútbol grande. Además, el Fantasma del descenso sigue latente y tiene a Rangers sin poder ganar, por lo que la próxima fecha será clave para todos los equipos.

Es ahí donde los fanáticos del fútbol chileno celebran que haya una nueva fecha a mitad de semana. Desde este martes 11 hasta el jueves 13 se disputará la jornada n° 20 de la Liga de Ascenso.

Y si antes la tónica marcaba que muchos de estos partidos fueran transmitidos por la señal básica de TNT Sports, esto no pasará en esta fecha. Tome lápiz y papel para seguir a su equipo estos días por la TV.

Transmisión y programación de la fecha 20 de Primera B

Con Cobreloa como líder aún en la Primera B, habrá duelos vibrantes en la parte alta y baja de la tabla. TNT Sports Básico no transmitirá ningún encuentro en esta pasada, según informaron desde la señal.

Cobreloa es líder del torneo /Photosport

Cobreloa es líder del torneo /Photosport

Esta es la programación de la fecha 20:

Martes 11 de agosto

  • Deportes Puerto Montt vs Unión Española
    • 19:00 horas
    • TNT Sports Premium – HBO Max.

Miércoles 12 de agosto

  • Magallanes vs Cobreloa
    • 15:00 horas
    • TNT Sports Premium – HBO Max.
  • Deportes Recoleta vs Rangers de Talca
    • 18:00 horas
    • TNT Sports Premium – HBO Max.
  • Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers
    • 20:30 horas
    • TNT Sports Premium – HBO Max.
  • San Marcos de Arica vs Unión San Felipe
    • 20:30 horas
    • Solo por HBO Max en streaming.
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Jueves 13 de agosto

  • San Luis vs Deportes Temuco
    • 18:00 horas
    • TNT Sports Premium – HBO Max.
  • Deportes Iquique vs Deportes Copiapó
    • 20:30 horas
    • TNT Sports Premium – HBO Max.
  • Curicó Unido vs Deportes Santa Cruz
    • 20:30 horas
    • Solo por HBO Max en streaming
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