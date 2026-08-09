El elenco de Ivo Basay sumó su tercer empate al hilo y sigue como el único colista con seis unidades.

Rangers de Talca sigue su calvario en la Primera B. El elenco de Ivo Basay ahora no pudo superar a Curicó Unido en el Estadio Fiscal de Talca. Pese a tener un hombre más en cancha en los últimos minutos, los locales siguen como único colista y peligran con el descenso.

En el primer tiempo ambos equipos entraron con el cuchillo entre los dientes y estuvieron a la altura de lo que se espera de un clásico. Sin embargo, Cristian Campestrini y Damián Tello fueron espectadores de la batalla que se registró en el medio campo.

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En el complemento el partido siguió de mete y ponga. Lo que terminó dejando como gran damnificado a los curicanos ya que en el 62’ sufrieron la expulsión de Rodrigo Colombo por doble amarilla. El defensa salió hasta la mitad de cancha y por un planchazo a la canilla tuvo que irse a los camarines antes de lo esperado.

Con un hombre más en cancha, los rojinegros se lanzaron con todo en busca del gol del triunfo. Pero ni Junior Arias ni Ignacio Mesías lograron superar la defensa visitante que se cerró y aguantó el cero en el arco de Tello que se transformó en figura.

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Con la igualdad en el clásico del Maule, el más damnificado es Rangers de Talca. Los locales siguen como colistas con seis unidades y quedó a siete de Santa Cruz.

Ahora la próxima fecha, el elenco de Ivo Basay visita a Deportes Recoleta el próximo miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas. Tras ello, el 15/8 recibe a Magallanes en el Fiscal de Talca.

Por su parte, Curicó se queda con 20 unidades en la 12° posición. La próxima fecha los torteros jugarán de local el jueves 13 de agosto cuando reciban a Santa Cruz. Posteriormente tendrá que viajar hasta el norte para visitar a Deportes Copiapó el lunes 17/8.