Tabla: una “guerra de goles” y Cobreloa y Wanderers “pinchan” en una agitada jornada de la Primera B

Una apasionante jornada se vivió en el ascenso del fútbol chileno, donde no se pueden sacar ventajas en la pelea grande.

Una jornada llena de emociones se vivió en la Primera B, certamen que fue testigo de cuatro partidos clave en la lucha por lograr el único cupo directo para la Liga de Primera 2027.

El puntero de la Liga de Ascenso sigue siendo Cobreloa, sin embargo, el cuadro naranja dejó escapar puntos, debido a que se tuvo que conformar con un 1-1 ante Deportes Iquique en el Zorros del Desierto.

El otro equipo que pelea bien arriba es Santiago Wanderers, que también “pinchó” en calidad de local, porque empató por 1-1 frente a San Marcos de Arica en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

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Magallanes le gana un partidazo a Deportes Temuco y Cobreloa sigue en la cima de la Primera B

El mejor partido de la jornada se jugó en el estadio Germán Becker, donde el local Deportes Temuco no pudo aguantar una ventaja de 3-1 ante Magallanes y terminó perdiendo por 4-3, con un gol de Matías Fredes a los 86 minutos.

El duelo que menos emociones entregó fue el primero del día, donde Unión San Felipe y Deportes Recoleta regalaron un frío empate 0-0 en el Valle del Aconcagua.

Santiago Wanderers y San Marcos de Arica igualaron en Valparaíso. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

La jornada dominical cuenta con dos encuentros: Deportes Copiapó recibe a San Luis de Quillota; mientras que el colista Rangers se mide ante Curicó Unido en el clásico piducano.

El líder de la Primera B sigue siendo Cobreloa con 34 puntos, pero lo siguen muy de cerca Santiago Wanderers con 33, San Marcos de Arica con 30 y Deportes Puerto Montt con 30.

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La tabla de posiciones de la Primera B