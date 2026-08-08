Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tabla: Coquimbo le empata el clásico a La Serena con un polémico gol y deja la Liga de Primera que arde

El cuadro papayero no pudo aguantar su ventaja en calidad de visita y cedió puntos en el final del encuentro ante los piratas.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo y La Serena reparten puntos.
© PhotosportCoquimbo y La Serena reparten puntos.

Un polémico clásico se jugó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido y Deportes La Serena timbraron un empate 1-1 por la fecha 18° de la Liga de Primera.

El primer tiempo estuvo muy parejo, donde el cuadro local dominó las acciones, se acercó a la puerta rival, aunque sin mucho peligro.

La apertura de la cuenta llegó a los 66 minutos. Una gran jugada colectiva de la visita terminó con un pase de Bruno Gutiérrez para Felipe Chamorro, quien definió a placer en plena área chica.

Luego del gol granate, el conjunto aurinegro se lanzó con todo en la búsqueda del empate, pero sin ideas y con muchos centros, los que despejó de buena forma la zaga serenense.

Increíble: se cae otro fichaje clave en la U por miedo a no superar los exámenes médicos

ver también

Increíble: se cae otro fichaje clave en la U por miedo a no superar los exámenes médicos

Polémico final entre Coquimbo y La Serena

Los dueños de casa terminaron jugando con un hombre menos, debido a la expulsión de Manuel Fernández a los 89′, luego de un golpe a Escalante. Tras cartón, Diego Flores expulsó al visitante Sebastián Díaz.

A los 96 minutos logró la igualdad el elenco de Hernán Caputto mediante la aparición de Paolo Rodríguez. La jugada fue revisada en el VAR, por un posible abandono del balón de la cancha, pero la conquista fue confirmada por Flores.

La Serena no pudo ganar de visita. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La Serena no pudo ganar de visita. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El campeón del fútbol chileno queda en el sexto puesto de la tabla con 25 puntos, en tanto que los papayeros están en el peldaño 12° con sus 20 unidades.

El próximo desafío de Coquimbo Unido será internacional, porque se concentra en su serie por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Platense. La Serena, en tanto, tiene que visitar a Universidad de Concepción en Collao.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
¡Sorpresón! Un Clásico del fútbol chileno irá por TV abierta
Chile

¡Sorpresón! Un Clásico del fútbol chileno irá por TV abierta

Tabla: O'Higgins gana en la última pelota ante La Serena
Chile

Tabla: O'Higgins gana en la última pelota ante La Serena

Fue mundialista, se lesionó antes de jugar vs Católica y se pierde el clásico
Chile

Fue mundialista, se lesionó antes de jugar vs Católica y se pierde el clásico

Buscó club por Google, fue en verdugo de la UC y ahora sueña en Chile
Chile

Buscó club por Google, fue en verdugo de la UC y ahora sueña en Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo