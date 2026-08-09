Fue bestia negra de Colo Colo, lo borraron y ahora vuelve a jugar en la Primera B: “No hice fútbol”

Felipe Reynero fue la gran sorpresa de Deportes Temuco y el jugador cortó una racha de más de 300 dísa sin jugar en el ascenso.

Deportes Temuco sigue sin encontrar el rumbo en la Primera B. El “Pije” ahora cayó por 4-3 ante Magallanes en el Estadio Germán Becker y dejó escapar la chance de meterse nuevamente en puestos de Liguilla.

Por lo que se aleja del sueño del ascenso ya que quedó con 23 unidades y en el décimo puesto, fuera de la zona de post temporada.

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Sin embargo, en el cuadro albiverde hay confianza en revertir está compleja situación. En la banca ya se confirmó la llegada del experimentado Emiliano Astorga. En la defensa se sumará con otro nombre de jerarquía como Luis Casanova. Además en el ataque volvió nada menos que Felipe Reynero.

El delantero jugó su último partido en la Primera B el pasado 5 de octubre del 2025. Tras ello, lesiones y decisiones técnicas lo alejaron del primer equipo.

Entre tanto, sumó minutos en la Copa Chile. Pero tras 307 días, volvió a ser titular en la Primera B y ahora de la mano de Sebastián Domínguez que asumió el cargo tras la salida de Arturo Sanhueza. En total fueron 70 minutos para uno de los delanteros más letales del fútbol chileno.

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La bestia negra de Colo Colo vuelve a jugar en la “B”

Pero el retorno de Felipe Reynero no pasó desapercibido. Más allá de la caída del Pije, el delantero recibió nuevamente el cariño de los hinchas que confian en su velocidad y goles para revertir este complejo escenario.

No por nada se transformó en la “Bestia negra” de Colo Colo. Si el Cacique es el equipo que más veces le anotó, en 17 partidos oficiales cuenta con ocho goles.

Pero el retorno de Reynero contó con un particular condimento ya que tuvo especiales palabras para el cuerpo técnico saliente. Incluso reveló que estuvo alejado de las prácticas de fútbol.

“Mucha gente me escribió. Mis compañeros están felices de que volví a jugar. Hace dos días atrás ni siquiera hice práctica de fútbol. Solo estuve haciendo gimnasio. Dentro de todo estoy muy satisfecho. Esperemos que vengan semanas mejores”, confesó a Novena Pasión post partido en alusión a las medidas que tomó Arturo Sanhueza.

Pese a ello, Reynero mira hacia el horizonte y sueña con conseguir el anhelado ascenso con Temuco. “Tenemos mucho que mejorar. Esperemos que podamos despegar de la parte donde estamos”, sentenció.

En resumen:

Deportes Temuco volvió a perder en la Primera B, ahora fue 4-3 ante Magallanes.

La gran novedad fue el retorno de Felipe Reynero, que fue titular por primera vez en el año.

El jugador que fue la bestia negra de Colo Colo, reveló que no era considerado por el cuerpo técnico de Arturo Sanhueza.