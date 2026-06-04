Felipe Reynero se atrevió con espectaculares ofertas en su emprendimiento de cabañas, donde cuenta todos los detalles.

Hablar de Felipe Reynero es sinónimo de goles que han sufrido tanto Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, quien con su olfato se ha encargado de bajar a los grandes de la Liga de Primera.

Actualmente está en Deportes Temuco, pero también marca fuera de las canchas como un empresario en el mundo de la hotelería, por lo que no se quedó fuera de estos días de Cyber Day con descuentos de miedo en sus Cabañas Wüenumapu.

“Ahí estamos dando visibilidad con algunas ofertas con estos días de Cyber para que la gente se anime”, comentó Reynero con el llamado de Redgol.

La espectacular postal con la nieve cerca de las termas de Chillán.

El emprendimiento para el futuro de Felipe Reynero

Felipe Reynero cuenta que fue en 2013 cuando comenzó la idea de tener un lugar, aunque en un comienzo para algo deportivo: “Un terreno para construir un campo deportivo, cancha de campos sintéticos, y encontramos este terreno camino a las termas de Chillán y nos decidimos en hacer cabañas como negocio”.

Un nuevo rubro donde no está solo “Tengo a mi viejo (el ex U de Chile Roberto Reynero) trabajando que es el que administra, mi mamá con el aseo, ellos pasan mas en el lugar”.

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También tuvo un hotel por la Rivera Maya, aunque la pandemia no fue una buena huesped para ese lugar: “Alcancé a comprar un terreno entre Playa del Carmen y Tulum, tengo pensado poder construir una casa para poder hace un buen negocio. Uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero por lo menos de momento como negocio, quién sabe si dan ganas de quedarse”.

Por lo mismo, sabe que el fútbol es una vida corta, por lo que desde hace años ya piensa en el futuro: “Sí, lógico. La carrera es breve y hay que ser inteligente y para estar tranquilo el día de mañana”.

Un lugar de relajo y de tremendo ambiente en todo el año.

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Las ofertas de las cabañas en las termas de Chillán

Felipe Reynero ha estado haciendo publicidad a las cabañas en días de ofertas cibernéticas, pero cuando la gente también se prepara para ir a la nieve o a las mismas termas de Chillán.

“Estamos ubicados en el camino 56 camino a las termas de Chillán, tenemos buenos precios en comparación a otras cabañas. La cabaña de 6 personas en promoción por 120 mil por noche, prácticamente son 20 mil pesos por personas, para los que no manejan precios es algo atractivo para el sector”, señaló.

“Tenemos cabañas matrimoniales en 65 mil pesos, la mas grande para 8 personas 140 mil pesos en promoción, hay buenos precios. Contamos con quincho que lo pueden ocupar, tenemos mesa de pool, parrilla grande para los que quieran estar mas cerrado por el frio”, detalla.

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Felipe Reynero buscará club para seguir marcando goles.

El goleador pide minutos para seguir anotando

Felipe Reynero ha escrito su historia como el aniquilador de los equipos grandes, con campañas goleadoras que han sabido disfrutar hinchas de variados equipos, aunque tenía siempre una víctima preferida: Colo Colo.

“Sí, de los goles importantes que hice. Un poco más a Colo Colo que han sido ocho, pero también a la U que son cuatro y a la católica son 2 con Rangers y Huachipato”, destacó.

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Por lo mismo, ahora en Deportes Temuco espera un nuevo mercado de fichajes, donde esperar recalar en otro club: “Dentro de todo tranquilo nervioso, esperando posibilidad en otro club para poder salir, no creo que me hagan problema, espero que aparezca alguna oportunidad”.