Una calurosa jornada por los cobros del árbitro, marcaron el triunfo del León de Collao, con una expulsión que dará la vuelta al mundo.

Deportes Concepción sigue imparable en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde suma tres importantísimas victorias en la misma cantidad de encuentros, lo que lo hizo catapultar su nombre en la tabla de posiciones.

Ahora fue en el clásico de la ciudad ante Universidad de Concepción, donde vencieron por 1-0 con un solitario gol de Joaquín Larrivey, en una polémica jornada en el sur del país.

Todo, porque el gol surgió de un penal que tuvo que alertar al VAR al árbitro Fernando Vejar, mientras que en el segundo tiempo expulsó al delantero argentino por una insólita situación con la camilla.

Joaquín Larrivey fue expulsado por bajarse de la camilla: pero esta se había roto. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Joaquín Larrivey fue protagonista para Deportes Concepción

Un polémico clásico se jugó en el estadio Ester Roa Rebolledo, donde la cancha aguantó lo más que pudo con el barro presente por los temporales en el sur del país.

Pese a esto, en el primer tiempo fue Joaquín Larrivey quien abrió la cuenta en los descuentos, luego de que el VAR alertó una falta contra Joaquín Montecinos dentro del área.

El ex Universidad de Chile no tuvo problemas en pararse a los 12 pasos, para marcar el único tanto de la jornada para darle una importante victoria al Conce, que ahora mira más cerca los puestos de torneos internacionales que la zona de descenso.

Pero el partido se manchó en el segundo tiempo, cuando Fernando Vejar le mostró tarjeta roja a Larrivey, a los 66 minutos, cuando era sacado en la camilla y el delantero se bajó.

El tema que la imagen muestra que el argentino se baja porque la camilla se rompió, entonces no podían seguir llevándolo de esa forma, algo que no se percató el juez y lo expulsó ante todos los reclamos.

Con este triunfo Deportes Concepción suma 23 puntos, subiendo al noveno lugar de la tabla de posiciones, mirando cada vez más de lejos la zona de descenso, mientras que sus vecinos de Universidad de Concepción están en el lugar 14 con 19 unidades, dos más que la zona roja.

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