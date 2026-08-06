Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Larrivey y llegada del hijo de Montillo a la U: “Me recuerda a él, con más dinámica”

El goleador de Deportes Concepción celebró el arribo de Valentín Montillo, primogénito de la "Ardilla" al fútbol joven azul. "Me recuerda a cuando arranqué en esto", reconoce.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Joaquín Larrivey aprueba arribo de Valentín, hijo de Walter Montillo, a la U.
© Instagram/PhotosportJoaquín Larrivey aprueba arribo de Valentín, hijo de Walter Montillo, a la U.

Durante la presente jornada se confirmó la llegada a Universidad de Chile del delantero Valentín Montillo, hijo del ex volante Walter Montillo, para formar parte del equipo Sub 18. Y si hay alguien que conoce muy bien a este jugador es Joaquín Larrivey.

El goleador de Deportes Concepción no ocultó su alegría por la llegada del extremo a la cantera azul y en diálogo con Las Últimas Noticias reveló cómo vive la “Ardilla” esta incorporación, donde reconoce que él está más ilusionado que su primogénito.

Hijo de Walter Montillo cumple su sueño y jugará en U de Chile: “Volver a casa”

ver también

Hijo de Walter Montillo cumple su sueño y jugará en U de Chile: “Volver a casa”

Larrivey celebra fichaje del hijo de Montillo a la U

“Estuvimos hablando y está feliz de que Vale pudiera quedar en la U. Walter me contó que lo hace recordar mucho a él, pero que tiene más dinámica. Está más adaptado al fútbol de hoy, que te pide ida y vuelta todo el rato para llegar tanto al ataque como a la defensa”, afirmó el atacante de 41 años.

Además, Larrivey reveló que pudo conversar con Montillo hijo y señaló al respecto que “Vale está muy entusiasmado con esta oportunidad. Él estaba jugando en España y siempre tuvo la ilusión de poder jugar acá en la U y en Chile“.

Junto con desvelar que el atacante de 18 años es hincha azul, el Bati advirtió que “él se siente chileno” y añade que “su ilusión es poder, sobre todo, llegar a jugar en el fútbol profesional. Hace poquito estuve con él, en su casa, y hablamos mucho. Es una gran persona, un chico con una grandísima educación. Me hace acordar un poco a a nosotros cuando arrancamos”.

En síntesis

  • Joaquín Larrivey valoró el arribo de Valentín Montillo a la serie Sub 18 de Universidad de Chile.
  • El goleador reveló que la “Ardilla” está feliz y cree que su primogénito tiene una mayor dinámica.
  • Además, aseguró que el joven delantero es hincha azul, se siente chileno y anhela el profesionalismo.
Lee también
Viene de España, es hijo de leyenda y firma como refuerzo de la U
U de Chile

Viene de España, es hijo de leyenda y firma como refuerzo de la U

Montillo le escribe un mensaje a una revelación de la U
U de Chile

Montillo le escribe un mensaje a una revelación de la U

El sueño en la U del hijo de Montillo: "Es un hasta pronto..."
U de Chile

El sueño en la U del hijo de Montillo: "Es un hasta pronto..."

Montillo se acordó de Colo Colo en su despedida del fútbol
U de Chile

Montillo se acordó de Colo Colo en su despedida del fútbol

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo