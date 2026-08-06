El goleador de Deportes Concepción celebró el arribo de Valentín Montillo, primogénito de la "Ardilla" al fútbol joven azul. "Me recuerda a cuando arranqué en esto", reconoce.

Durante la presente jornada se confirmó la llegada a Universidad de Chile del delantero Valentín Montillo, hijo del ex volante Walter Montillo, para formar parte del equipo Sub 18. Y si hay alguien que conoce muy bien a este jugador es Joaquín Larrivey.

El goleador de Deportes Concepción no ocultó su alegría por la llegada del extremo a la cantera azul y en diálogo con Las Últimas Noticias reveló cómo vive la “Ardilla” esta incorporación, donde reconoce que él está más ilusionado que su primogénito.

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Larrivey celebra fichaje del hijo de Montillo a la U

“Estuvimos hablando y está feliz de que Vale pudiera quedar en la U. Walter me contó que lo hace recordar mucho a él, pero que tiene más dinámica. Está más adaptado al fútbol de hoy, que te pide ida y vuelta todo el rato para llegar tanto al ataque como a la defensa”, afirmó el atacante de 41 años.

Además, Larrivey reveló que pudo conversar con Montillo hijo y señaló al respecto que “Vale está muy entusiasmado con esta oportunidad. Él estaba jugando en España y siempre tuvo la ilusión de poder jugar acá en la U y en Chile“.

Junto con desvelar que el atacante de 18 años es hincha azul, el Bati advirtió que “él se siente chileno” y añade que “su ilusión es poder, sobre todo, llegar a jugar en el fútbol profesional. Hace poquito estuve con él, en su casa, y hablamos mucho. Es una gran persona, un chico con una grandísima educación. Me hace acordar un poco a a nosotros cuando arrancamos”.

En síntesis