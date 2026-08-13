Universidad Católica rescató un 1-1 en Argentina y definirá su clasificación a cuartos de final el próximo martes en el Claro Arena.

Universidad Católica consiguió un valioso empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los Cruzados comenzaron en desventaja rápidamente, luego de que Joaquín Tobio Burgos marcara el 1-0 para el conjunto argentino cuando apenas transcurrían cuatro minutos.

El resultado permite a los Cruzados regresar a Santiago con opciones de meterse entre los ocho mejores del continente.

Católica rescató un 1-1 en Argentina y definirá su clasificación a cuartos de final en el Claro Arena.

¿Qué necesita la UC para clasificar?

La revancha entre Universidad Católica y Estudiantes se disputará el próximo martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas, en el Claro Arena.

El escenario es claro para el conjunto chileno: si gana por cualquier marcador, avanzará directamente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En caso de un nuevo empate, la clasificación deberá definirse mediante lanzamientos penales. Por el contrario, una derrota dejará automáticamente eliminada a la UC de la competencia internacional.

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La principal preocupación para Garnero estará en el ataque. Zampedri, autor del gol que permitió rescatar el empate en Argentina, recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro y quedó suspendido para la revancha.

El técnico cruzado deberá encontrar una alternativa para reemplazar al experimentado delantero en un partido que puede marcar uno de los momentos más importantes de la campaña internacional de Universidad Católica.

Con la serie igualada y la definición en Santiago, la UC tendrá ahora la oportunidad de aprovechar la localía para buscar su clasificación a los cuartos de final.

En resumen…