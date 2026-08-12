El delantero no podrá jugar en la revancha de los cruzados ante Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Abierta. Así dejó la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores la Universidad Católica, que le sacó un empate a Estudiantes de La Plata en calidad de visitante.

Los cruzados mostraron su temple copero característico y se vinieron con un 1-1 desde La Plata, gracias al gol de Fernando Zampedri a los 80 minutos, ayudado por un rebote en un rival.

El Toro una vez más fue clave en la UC, sin embargo, no todas las noticias que entrega el argentino nacionalizado chileno son buenas, ya que recibió tarjeta amarilla y está suspendido para el duelo de revancha a jugarse en el Claro Arena.

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Coke Contreras dice que la UC tiene que “inventar” a un delantero por baja de Fernando Zampedri

La ausencia de Fernando Zampedri para la revancha es todo un tema, debido a que es el mejor jugador de Católica, por lo que el entrenador Daniel Garnero tendrá que hacer magia para suplirlo.

El ex volante ofensivo de la UC Jorge Contreras conversó con RedGol sobre la baja del Toro y reconoce que el estratega de la Franja la tendrá muy difícil para armar la delantera sin su presencia.

“Es una gran preocupación para la revancha, la Católica sin Zampedri pierde demasiado”, dijo de entrada el Coke sobre el goleador.

Justo Giani asoma como el 9 de la UC en la revancha. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Contreras piensa que Justo Giani tendrá que jugar de 9, pero piensa que Garnero deberá “inventar” al compañero del ex Aldosivi en el frente de ataque, con Diego Corral como alternativa.

“Garnero va a tener que recurrir a Justo Giani como 9 de área, es lo que creo y haría yo. Quizá va a tener que poner a Diego Corral por una banda para que lo acompañe. Va a tener que inventar a otro delantero, porque me parece que no tiene a nadie más“, cerró Jorge Contreras.

Universidad Católica tendrá una semana de descanso, porque aplazó su partido por la Liga de Primera ante Coquimbo Unido y se concentra en la vuelta ante Estudiantes por la Copa Libertadores.

En síntesis

Universidad Católica empató 1-1 ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores .

empató 1-1 ante Estudiantes de La Plata por . Fernando Zampedri anotó el empate pero quedó suspendido para el duelo de revancha .

anotó el empate pero quedó suspendido para el duelo de . El partido de vuelta se disputará en el estadio Claro Arena.

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¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores?

La vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se jugará este martes 18 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Claro Arena.