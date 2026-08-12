Luego de confirmarse que saldrá de Boca Juniors, finalmente se reveló el equipo en el que jugará donde además compartirá camarín con otro compatriota.

Luego que a comienzos de semana, desde Boca Juniors confirmaran que el volante chileno Williams Alarcón saldrá de la institución en calidad de préstamo para unirse a la “armada chilena” en la Major League Soccer (MLS), se conocieron nuevos detalles.

Fue la cadena argentina TyC Sports quien reveló el nuevo equipo en el que jugará el surgido en Colo Colo, que será el Atlanta United, actual colista de la Conferencia Este, donde será compañero de otro futbolista chileno como el central Paulo Díaz.

De todas formas, la información no detalla por cuánto tiempo se extenderá el vínculo, aunque si tomamos en cuenta el denominador común de los acuerdos contractuales en la MLS, debiera durar hasta el cierre de la temporada sprint, es decir, mayo de 2027.

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Alarcón se unirá a la “armada chilena” en la MLS

Para cuando se oficialice su incorporación en el Atlanta United, el mediocampista será el noveno futbolista nacional que juegue en la liga de Estados Unidos, convirtiéndose en la competición que más compatriotas tiene en sus filas.

El arribo de Alarcón al equipo de Paulo Díaz se da horas después de hacerse oficial la incorporación de Alexis Sánchez al CF Montréal canadiense, donde será compañero de otro connacional como el arquero Thomas Gillier.

A este cuarteto de futbolistas se suman los delanteros Gonzalo Tapia en Columbus Crew, Alexander Aravena en Portland Timbers y Zidane Yánez en Nashville SC, el volante Antonio Riquelme en Real Salt Lake, más el central Benjamín Kuscevic en Toronto FC.

En síntesis