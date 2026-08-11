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“Jugador franquicia”: Montreal hace oficial la llegada de Alexis Sánchez

El cuadro de la MLS entregó nuevos detalles de la llegada del Bicampeón de América. “Habilidad, técnica y experiencia”, recalcaron.

Por Felipe Pavez Farías

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Sánchez será la nueva estrella del Montreal
© RedesSánchez será la nueva estrella del Montreal

No está soñando, es verdad: Alexis Sánchez remece el mercado de fichajes y este 2026 seguirá su carrera en las filas del Montreal FC.

Tras 18 años en las principales ligas de Europa, el Bicampeón de América puso fin a su periodo en el viejo continente y ahora militará en la MLS.

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Anunciamos hoy la contratación del delantero internacional chileno Alexis Sánchez como Jugador Franquicia”, indicó el elenco canadiense. 

Pero además entregaron importantes detalles sobre cómo será el vínculo con el nacido en Tocopilla. “Firmó con el club hasta el final de la temporada 2027 de la MLS. El acuerdo también incluye una opción para que el CF Montréal continúe en la temporada 2027-28”, expresaron. 

El nuevo desafío de Alexis Sánchez en la MLS

En el elenco del Montreal esperan con los brazos abiertos la llegada de Alexis Sánchez. “Representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, expresó Luca Saputo, Director Senior de Captación y Metodología Deportiva.

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Posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial”, agregó sobre el chileno. Incluso esperan que apena llegue al equipo se cambie el chip del equipo para clasificar a playoffs de la Conferencia Este.

Confiamos en que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, recalcaron. Por lo que ahora se genera gran expectativa en su debut ya que se disputa la MLS y el campeonato canadiense donde ya clasificaron a semifinales.

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