A través de un video en sus cuentas oficiales, el cuadro canadiense mostró el detrás de escena de la negociación con el tocopillano para su fichaje.

Sólo falta la oficialización, mas será un hecho que el delantero Alexis Sánchez continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS), donde será la máxima figura del CF Montréal, en una estancia que se extenderá hasta junio del 2028.

Es que si bien restan trámites burocráticos propios de la liga estadounidense, como la entrega de su visa de trabajo, tras confirmarse la operación en redes sociales los hinchas chilenos comenzaron a invadir las cuentas del cuadro canadiense.

En ese ámbito, Montreal captó la jugada y a través de su cuenta en Instagram lanzó un video donde mostró el detrás de escena de la negociación con Alexis Sánchez, además de confirmar el número que usará en su camiseta durante la estancia en MLS.

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Montreal revela qué camiseta usará Alexis en la MLS

El primero que aparece en escena es nada menos que Luca Saputo, director deportivo del elenco norteño, quien explicó en francés “se hizo bastante rápido para el tipo de jugador que es, porque normalmente (fichar a) un jugador así toma meses”.

Junto a él, Gabriel Gervais, ex futbolista y presidente del CF Montréal, quien agrega en inglés que “son noticias emocionantes. Es un nombre muy importante. Eh, probablemente uno de los más grandes que hemos tenido aquí, así que…”.

En ese momento, aparece Saputo para interrumpir y lanzar el aviso que los hinchas esperaban: “Y solo para que tu gente lo sepa, hablé con él, quiere, eh, Alexis número 10“. Así las cosas, reeditará la numeración que utilizó en el cierre de su paso por Europa en Sevilla.

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En síntesis