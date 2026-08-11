Vozinha vive su día más importante desde su llegada a Colo Colo: se define su futuro inmediato

El arquero caboverdiano se sigue poniendo a punto para estar a disposición del entrenador Fernando Ortiz en el Cacique.

Colo Colo estuvo en la boca de todos los fanáticos del fútbol a nivel mundial la semana pasada, luego de la mediática presentación del arquero Vozinha, el golero que se hizo famoso con Cabo Verde.

El arribo del africano al cuadro albo fue cubierto por los principales medios a nivel planetario, debido a la figuración y cariño que se ganó el golero en la Copa del Mundo.

El impacto de Josimar José Évora Dias ahora se tiene que trasladar a la cancha, puesto que el meta de 40 años aún no debuta en Colo Colo y este martes tiene un día fundamental.

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El “doble turno” clave de Vozinha en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quiere llevar de a poco a Vozinha y contó que este martes va a ser clave para el jugador, porque tendrá un entrenamiento doble.

“El martes va a tener doble turno y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros”, dijo el Tano tras la victoria ante Unión La Calera.

Vozinha se prepara con todo en el Monumental. Foto: Colo Colo

La condición física del caboverdiano es clave y el estratega argentino espera que esté a punto, para así sumarlo como alternativa y que le pelee el puesto a Gabriel Maureira.

La convocatoria de Vozinha para el partido de este domingo ante O’Higgins no está asegurada, pero si supera de buena forma este martes con doble entrenamiento, puede entrar en la consideración de Fernando Ortiz.

En síntesis

Colo Colo presentó al arquero de Cabo Verde Vozinha , de 40 años.

presentó al arquero de Cabo Verde , de 40 años. El DT Fernando Ortiz programó doble turno de entrenamiento para el portero este martes.

programó de entrenamiento para el portero este martes. Vozinha busca ponerse a punto físicamente para competir con el arquero Gabriel Maureira.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera