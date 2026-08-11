El entrenador del cuadro pirata conversa con RedGol antes del duelo histórico por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un escenario que se da en contadas ocasiones es el que se vive en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, porque dos equipos chilenos animan cruces, con Universidad Católica y Coquimbo Unido como exponentes nacionales.

El cuadro pirata, actual campeón del fútbol chileno, tendrá una apretada serie con Platense por la fase de los 16 mejores, donde no hay un candidato claro para avanzar de ronda.

Para hablar del cruce en RedGol llamamos a un protagonistas, porque conversamos con el entrenador de Coquimbo, Hernán Caputto, quien tiene una especial ligazón con el Calamar.

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Hernán Caputto analiza la serie con Platense por la Copa Libertadores

Hernán Caputto se mostró emocionado por la instancia que va a disputar Coquimbo en la Libertadores, pero aparte de competir ante el equipo de Martín Palermo, espera disfrutar la experiencia.

“La verdad que estoy muy contento porque estamos en una instancia muy buena de Copa Libertadores, primera vez en la historia del club. Queremos aprovecharla, queremos disfrutarla, pero al final, como hemos hecho todo el año hasta ahora: competirla. Competirla, y bueno, venimos con mucha ilusión y sabiendo que va a ser un partido muy duro”, dijo el estratega.

Para Caputto será un partido más que especial, debido a que se formó en Platense y debutó como jugador profesional, antes de cruzar la cordillera y llegar al fútbol chileno.

Hernán Caputto confía en Coquimbo Unido. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Siempre son especiales los clubes donde uno estuvo, donde me formé. Pero bueno, nada, pasan los años y siempre alguna gente queda, pero bueno, no está la persona que yo más quiero ahí o que me formó, que fue Cacho Espina (padre de Marcelo Espina)”, agregó Caputto.

Coquimbo Unido quiere dar el primer golpe ante Platense en Buenos Aires, y traer un resultado importante, para así definir todo el miércoles 19 de agosto en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo se podrá ver en vivo a través de Disney+.

En síntesis

Coquimbo Unido enfrenta a Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 .

enfrenta a en los octavos de final de la . El DT Hernán Caputto se formó y debutó profesionalmente como jugador en Platense .

se formó y debutó profesionalmente como jugador en . La llave se definirá el miércoles 19 de agosto en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense por la Copa Libertadores?

El partido entre Coquimbo Unido y Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores será este miércoles 12 de agosto, a partir de las 18:00 horas de Chile, en el estadio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires.