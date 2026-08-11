Jorge Sampaoli busca central en la U y Católica: hay un chileno damnificado

El casildense se fija en dos jugadores experimentados de la Liga de Primera para reforzar a Talleres.

El mercado de fichajes se mueve en Argentina y es Jorge Sampaoli el que busca un nuevo central. Pero el ex DT de la selección chilena ahora mira por sobre la Cordillera y viene apunta a figuras de Universidad de Chile y Católica.

El arranque en el torneo de Clausura con Talleres no ha sido de los mejores. Primero cayó 1-0 ante Newells, luego tropezó de local 3-1 frente a Vélez. Recién en el tercer partido logró ganar y de forma contundente: 4-0 sobre Platense.

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El tema es que Sampaoli recalcó que necesita un central para afianzar la defensa. Por lo que sale a buscar un central de categoría y que cumpla con sus expectativas.

En un principio buscó a Paulo Díaz, pero finalmente se fue al Atlanta de la MLS. Incluso se rumoreó la opción de Jonathan Villagra. Pero para no ocupar cupos de extranjeros, el casildense se inclinó alternativas ya conocidas.

Es así como el periodista Gonzalo Alfaro reveló que viene en busca de jugadores de Universidad Católica y la U. “Talleres busca a un central y está mirando al fútbol chileno”, advirtió. “Juan Ignacio Díaz y Franco Calderón están en carpeta del cuadro cordobés. Ojitooo”, detalló.

Franco Calderón asoma como opción en el Talleres de Sampaoli

De momento la carta del central cruzado es la más compleja. El jugador de 28 años llegó este 2026 a la UC y su costo es de 650 mil euros según Transfermarkt. Además es pieza fundamental para Daniel Garnero en la defensa.

Ahora la otra opción es Franco Calderón que en el Romántico Viajero cedió terreno con la llegada de Fernando Gago. El nacido en Hermoso Campo, también de 28 años, tiene un valor de 1,2 millones de euros. Ahora la lucha acá es palmo a palmo con Gustavo Alvarez que quiere al defensa en la Liga de Quito.

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Mientras Sampaoli busca central: El otro chileno que sería damnificado

Movida que se podría apurar en las próximas horas ya que Racing Club viene en busca de Matías Catalán. El hombre del bigote es seguido tras la salida de Agustín García Basso y la lesión de Marco Di Cesare.

El tema es que con Catalán no han llegado a buen puerto las negociaciones de renovación. Incluso Sampaoli lo tiene entrenando diferenciado, a la espera de la definición de su caso.

Por lo que se avecinan horas de definición. A pesar de que el 31 de julio cerró el mercado en Argentina, existe un plazo extendido para los clubes que venden jugadores al extranjero y ese nuevo permiso es hasta el 2 de septiembre.

En resumen:

Jorge Sampaoli busca nuevo defensa central para Talleres de Córdoba y mira en el fútbol chileno

Las opciones son Franco Calderón y Juan Ignacio Díaz, que militan en la U y en Católica respectivamente

La llegada del central se dará justamente porque Matías Catalán está cortado y podría salir a Racing.