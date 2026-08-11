Este defensor argentino de 23 años dejará el cuadro Acerero para fichar en la máxima categoría trasandina, aunque en unas condiciones llamativas, pues el equipo va en caída libre y no verá un peso hasta... ¡mediados de 2027!

En el último tiempo han sido muchos los negocios que Huachipato cerró con diversos clubes de Argentina. Como cuando traspasó a Walter Mazzantti a Huracán. O incluso en la transferencia de Felipe Loyola rumbo a Independiente de Avellaneda.

Fue ese mismo club, el Rojo, el que recibió a Maximiliano Gutiérrez desde la escuadra del acero. Y por estos días se ultiman los detalles para una nueva transferencia desde el Huachi a la máxima categoría del fútbol trasandino. La de un defensor que lleva cuatro años en ese club.

Las referencias son para Renzo Malanca, zaguero argentino de 23 años que llegó a Talcahuano sindicado como una gran promesa del vecino país, donde incluso fue nominado a la selección Sub 20. Lleva 111 partidos en el elenco siderúrgico, pero su historia en el CAP pronto llegará a su fin.

Renzo Malanca enfrenta a Fabián Hormazábal en un duelo entre U de Chile vs Huachipato. (Felipe Zanca/Photosport).

El equipo de Jaime García no gana hace seis fechas en la Liga de Primera 2026 y, para colmo de males, el entrenador verá partir a un polifuncional zaguero indiscutido en sus oncenas. Malanza tiene muy avanzada su incorporación a Banfield.

Aunque las condiciones son llamativas, por decir lo menos. “La operación se realiza en 400 mil dólares por el 50 por ciento del pase”, informó el periodista Matías Colombo para el sitio partidario Muy Banfield. Hasta ahí, todo medianamente normal. Lo más llamativo es la fecha para el primer pago.

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Renzo Malanca dejará Huachipato para firmar en Banfield de Argentina

Huachipato comenzará a cobrar recién a mediados del año entrante el valor del traspaso de Renzo Malanca rumbo a Banfield de Argentina, que debe levantar las inhibiciones para incorporarlo oficialmente. “La primera cuota se abona en julio de 2027”, reportó Matías Colombo.

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“El jugador firma contrato hasta diciembre de 2029″, agregó Colombo en esta información, donde incluyó una parte para explicar el modelo de negocio que Huachipato suele usar en sus ventas hacia el balompié trasandino. Como la que hará de Malanca al Taladro.

Renzo Malanca lucha una pelota con Fernando Zampedri. (Andrés Piña/Photosport).

Ante eso, planteó que “se da mediante una negociación que Huachipato hace seguido. Te da la mitad del pase a pagar en cómodas cuotas. Y si el jugador rinde, lo vende en mucho más dinero. Por ejemplo, Loyola o Gutiérrez en Independiente”.

De este modo, García pierde otro titular luego de la salida del mediocampista uruguayo Santiago Silva rumbo a Nacional de Montevideo. Y sabido es que el club no es el que cobra el dinero generado en concepto de transferencias, tal como explicó el presidente Hernán Rosenblum cuando recién le había adquirido la propiedad a Victoriano Cerda y Marcelo Pesce.

Jaime García suma otra complicación en Huachipato con la salida de Malanca. (Eduardo Fortes/Photosport).

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Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Huachipato suma 24 puntos al cabo de 18 fechas en la Liga de Primera 2026, aunque no consigue un triunfo desde el 17 de mayo ante Unión La Calera, colista exclusivo.