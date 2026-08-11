El rapidísimo extremo portugués de 27 años parece destinado a salir del cuadro rossonero, que rechazó una cuantiosa oferta desde Turquía por él. Aunque la negociación no está cerrada, pero también se sumó otro competidor al seleccionado chileno. Así está el panorama.

Parecía que el AC Milan no necesitaría desprenderse del portugués Rafael Leao para propiciar el arribo de Darío Osorio. Pero con el correr de los días, el panorama cambió drásticamente y en la directiva rossonera esperan concretar la salida del hábil y rápido extremo portugués.

Sí, el mismo seleccionado luso que peleó con Iván Román, flamante refuerzo de Colo Colo, en el amistoso que Portugal le ganó a Chile en la antesala al Mundial 2026. Por esa fuerte discusión, que incluyó algunos golpes, tanto el zaguero central como Leao fueron expulsados del encuentro.

Así las cosas, el exjugador del Stade Rennais de Francia tiene la millonaria llave para que el seleccionado chileno deje el Midtjylland de Dinamarca y aterrice en uno de los gigantes de Italia y Europa. Aunque la plana mayor milanista necesita traspasar al extremo de 27 años.

Iván Román se encara con Rafael Leao mientras Felipee Loyola intenta apaciguar los ánimos. (Photosport).

Y tiene negociaciones en curso para lograr eso. Aunque todavía no llegan a buen puerto. En Italia reportaron este lunes 10 de agosto que el Galatasaray de Turquía puso 40 millones de euros sobre la mesa en una propuesta formal para seguir con los batacazos en el mercado de aquel país. Pero recibió un no rotundo.

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La salida de Rafael Leao al Galatasaray, clave en el arribo de Darío Osorio al AC Milan

La directiva del AC Milan le dejó clarísimo a la cúpula del Galatasaray que el precio mínimo para pensar en aceptar la oferta por Rafael Leao es de 50 millones de euros y eso podría acelerar las tratativas para contar con Darío Osorio. El cuadro italiano ha tenido contactos con el agente del seleccionado chileno.

Darío Osorio también jugó ante Portugal en aquel amistoso donde literalmente se enfrentaron Rafael Leao e Iván Román. (Carlos Rodrigues/Getty Images).

Pero todavía no materializó un ofrecimiento a los Lobos de Herning. Mientras eso ocurre, un nuevo nombre que podría competir con Osorio apareció en la carpeta rossonera: aunque es prioritariamente lateral por ambos costados, también puede jugar como extremo derecho.

Las referencias son para Zakaria El Ouahdi, marroquí de 24 años que milita en el KRC Genk de Bélgica y tiene cuatro partidos internacionales por su país. Uno de esos encuentros lo disputó en el Mundial 2026, donde fue mayoritariamente reserva.

Zakaria El Ouadhi ante Jules Koundé en el triunfo de Francia ante Marruecos por la Copa del Mundo recién jugada. (Lars Baron/Getty Images).

Según Transfermarkt, la tasación de su pase asciende a 17 millones de euros. Y su nombre también fue apuntado en Bayer Leverkusen de Alemania y la AS Roma de Italia. El tiempo y las negociaciones dirán…