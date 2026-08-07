El chileno de 22 años tiene muchas posibilidades de ser rossonero y podría tener de compañero a un campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en 2026. Sí, hace poco jugó contra O'Higgins en la Sudamericana.

Después de tantos rumores en torno a Darío Osorio, finalmente la opción más concreta que tiene el zurdo chileno es el AC Milan, uno de los clubes más grandes de Italia y Europa. De hecho, la escuadra rossonera lo tiene en carpeta hace mucho tiempo.

Es más, cuando estaba en Universidad de Chile, el elenco milanista intentó su fichaje. Pero finalmente Osorio terminó en el Midtjylland de Dinamarca, cuadro donde es una de las figuras exportables. La opción del seleccionado chileno resurgió tras perder al griego Kostantinos Karetzas.

Karetzas finalmente emigrará rumbo al Borussia Dortmund desde el KRC Genk de Bélgica. Por eso mismo, el apellido de Osorio ganó bonos para ser un nuevo rossonero. Así las cosas, el equipo adiestrado por el portugués Rubén Amorim se cubriría de la inminente salida de su compatriota Rafael Leao, quien parece tener su destino en el Galatasaray de Turquía.

Darío Osorio enfrenta la marca de Rodrigo de Paul en un duelo vs Argentina por las Eliminatorias 2026. (Andres Pina/Photosport).

Mientras se resuelve todo ese panorama, la plana mayor del AC Milan sigue activa en el mercado de fichajes. Y puso la mira en Argentina, según contaron en ESPN. Específicamente en un jugador campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en el Mundial 2026.

Uno de los que peleó tras perder la final contra España. Sí, más de algún lector notará que las referencias son para Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. “El Milan de Italia le hará saber al club o a él que tienen una oferta concreta para comprar su pase”, reportó el periodista Martín Arévalo.

Leandro Paredes en la final vs España. Ingresó en el descanso. (Buda Mendes/Getty Images).

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Los rivales que tiene Darío Osorio para llegar al AC Milan y el dato que lo ayuda

Mientras el AC Milan tiene en sus planes poner una oferta sobre la mesa por Leandro Paredes, el chileno Darío Osorio aparece junto a otros dos jugadores en la lista: el argentino Matías Soule de la AS Roma y Ethan Nwaneri del Arsenal de Inglaterra.

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Pero hay un gran dato a favor del zurdo oriundo de Hijuelas, quien a sus 22 años podría dar un tremendo salto en su carrera: el valor de mercado. Los 20 millones de euros que pretende el Midtjylland de Dinamarca parecen ser accesibles para el cuadro rossonero.

Darío Osorio en acción por la Champions League, donde el Besiktas de Turquía eliminó al Midtjylland de Dinamarca. (Ahmad Mora/Getty Images).

Los otros dos jugadores cuestan sobre 35 millones de la divisa europea. Casi el doble que lo necesario para que Osorio desembarque en San Siro. Por eso, el seleccionado chileno tiene una carta importante a su favor para que todo se dé positivamente. El tiempo y las negociaciones dirán…

Matías Soulé por la AS Roma ante el Inter de Milán, acérrimo rival rossonero. (Marco Luzzani/Getty Images).