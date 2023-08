El que es futbolero de ley sabe que el AC Milan es uno de los equipos más importantes de Europa, por lo mismo sigue haciendo ruido que Darío Osorio haya rechazado salir de Universidad de Chile para partir rumbo a Italia.

Y que después de varios rumores, finalmente el delantero de 19 años tomara sus maletas y partiera hacia Dinamarca, donde será incorporación del Midtjylland, pero hay una historia detrás de esta decisión.

¿Por qué Darío Osorio rechazó partir al AC Milan?

El encargado de entregar detalles fue Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, que en el programa Todos Somos Técnicos reveló una charla con el técnico de la U, Mauricio Pellegrino, quien le cuenta porqué Osorio rechazó al AC Milan.

“Pellegrino un día nos comentó, porque él pocas veces habla con los periodistas y nos habló sobre la última oferta que era la del AC Milán y dijo que Darío Osorio era el que no había querido irse“, parte señalando el reportero azul.

En esa línea, agrega que “la idea de Darío Osorio era irse a una liga menor, no de Italia, no de Brasil, no la Premier League porque él quiere estabilizarse en un club mediano para luego dar el salto. Ese es el objetivo de Osorio”.

¿Dónde jugará Darío Osorio?

Darío Osorio está realizándose los exámenes médicos de rigor, previos a firmar su nuevo contrato con el Midjylland de Dinamarca, que pagó a la U por el 80 por ciento de su pase cerca de seis millones de dólares.