En Blanco y Negro cierran rápido la continuidad del joven arquero de 19 años, quien termina contrato con el club a finales de 2026.

El arco de Colo Colo está haciendo noticia hace semanas, sobre todo tras el mediático fichaje de Vozinha, el portero que se hizo famoso con Cabo Verde en el Mundial 2026.

El golero de 40 años llegó al Cacique para pelear el puesto con el joven meta Gabriel Maureira, quien se ganó la titularidad en el puntero de la Liga de Primera tras la lesión de Fernando de Paul.

El seleccionado chileno Sub 20 ha sumado buenas actuaciones con la camiseta amarilla de Colo Colo, es por ello que en Blanco y Negro toman una decisión de cara al futuro.

ver también Vozinha vive su día más importante desde su llegada a Colo Colo: se define su futuro inmediato

Colo Colo le renueva el contrato a Gabriel Maureira

Gabriel Maureira tiene contrato con Blanco y Negro hasta finales de la temporada 2026, y según la información de radio ADN, el vínculo del arquero con el Cacique será extendido.

“La dirigencia del Cacique decidió renovar el contrato del arquero de 19 años, quien extendió su vínculo con la institución hasta 2029. La renovación también contempla una mejora considerable en el sueldo del guardameta”, señala la versión digital de la citada emisora.

Gabriel Maureira extiende su vínculo en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

En Blanco y Negro deciden renovar el vínculo de Gabriel Maureira, misma situación que resolvieron con el delantero Leandro Hernández, uno de los pilares en Colo Colo.

Maureira, que ahora pelea por la titularidad con Vozinha, recibe un fuerte respaldo de la dirigencia de Colo Colo y se quedará para rato en el estadio Monumental.

En síntesis

Gabriel Maureira renovó su contrato con Colo Colo hasta la temporada 2029 .

renovó su contrato con Colo Colo hasta la temporada . La directiva de Blanco y Negro aumentó el sueldo del arquero de 19 años.

aumentó el sueldo del arquero de 19 años. Gabriel Maureira compite por la titularidad con el recién fichado golero Vozinha.

ver también Carlos Villanueva le ayuda a Fernando Ortiz con su gran duda en Colo Colo: “No van a jugar juntos”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera