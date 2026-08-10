Los dos necesitaban ganar para meterse en carrera por Copa Libertadores y salir de la zona de descenso. La igualdad los deja con sabor amargo a ambos.

El cierre de la jornada 18 en Liga de Primera brindaba un encuentro vital tanto para la parte alta como baja de la Tabla de Posiciones, pues se enfrentaban Audax Italiano y Ñublense en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En un primer tiempo de acción en ambas áreas, fue el cuadro chillanejo quien abrió la cuenta luego de un remate con pierna zurda de Manuel Rivera, que encontró una floja resistencia del arquero local Tomás Ahumada para el 1-0 al minuto 9.

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Tras la anotación de Ñublense, el Audax fue con todo en pos de dar vuelta el marcador y encontró el empate en los 32′. Desborde y centro por izquierda de César Pinares para el cabezazo de Michael Vadulli, quien se llevó un golpe en su rostro que le sacó sangre, pero valió la pena para poner el 1-1.

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En el segundo tiempo dos penales marcaron el trámite. A los 89′ una polémica mano de Diego Coelho fue cobrada como penal mediante VAR y la cambió por gol Matías Plaza. Y cuando todo acababa, el uruguayo recibió falta dentro del área y César Pinares puso el empate definitivo por 2-2.

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¿Cómo quedan Audax y Ñublense en la Tabla?

Producto del 2-2 final en La Florida, Ñublense se queda en el sexto lugar con 26 puntos y sigue en carrera por pelear copas internacional. Por su parte, Audax Italiano salta hasta la 12° posición con 20 unidades, y queda a tres de la zona de descenso directo.

¿Cuándo juegan por la próxima fecha?

Por la jornada 19 en Liga de Primera, Audax Italiano visitará a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar este sábado 15 de agosto desde las 20:00 horas. Mientras que Ñublense recibirá en Chillán al colista Unión La Calera el domingo 16 a las 12:30 horas.