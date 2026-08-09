Pese a que por reglamento no podía hablar con la prensa por la tarjeta roja que recibió, el argentino confesó la actitud que tomó Fernando Véjar tras curioso incidente.

Fue la imagen más llamativa del fin de semana en el fútbol chileno. El árbitro Fernando Véjar expulsó a Joaquín Larrivey en el triunfo de Concepción por 1-0 ante Universidad de Concepción por considerar que estaba haciendo tiempo, en instancias que se rompió la camilla que lo sacaba de la cancha.

Pese a que se le mostró de forma empírica la situación, el juez central no dudó en ponerle las dos tarjetas amarillas al Bati, lo que dejó al equipo de Fernando Díaz con 10 jugadores hasta el final del lance. Una decisión que el club espera revertir en el Tribunal de Disciplina.

El tema es que pese a que por su expulsión tiene prohibido hablar con la prensa, Larrivey hizo caso omiso al hecho y conversó con los medios penquistas donde hizo una potente revelación, pues afirmó que Véjar le reconoció que se equivocó en su expulsión.

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La revelación de Larrivey tras expulsión de Véjar

“Lo que pasó es que yo sentí un pinchazo. Entonces llamaron a la camilla, vino la camilla, pero en el trayecto de que estaba la camilla, me pregunta el árbitro si quería llamar a la camilla. Le dije que sí porque no podía caminar“, comentó el goleador argentino.

En esa línea, Larrivey agrega que “vino la camilla, me subí. En el trayecto que estaba saliendo, se rompe. Se escucha un sonido y se desprende una parte. Entonces yo me bajo y, de hecho, tomo esa parte que era como una cinta, y saliendo, seguía en dirección, estaba a dos, tres metros de salir de la cancha, y viene el árbitro y me saca la amarilla pensando que había simulado“.

“Yo le demuestro mi enojo diciendo que en realidad se había roto la camilla y por eso me había bajado. Y esa cinta la tiro al suelo, y después él interpretó que se la había tirado a él. Y el árbitro al final del partido me dijo que se había equivocado“, finaliza el ariete penquista.

Los números del argentino en 2026

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Joaquín Larrivey disputó con Concepción un total de 2.081 minutos en 26 encuentros, donde registra 12 goles y dos asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas y dos expulsiones.

En síntesis