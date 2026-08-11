Este zurdo defensor de 34 años, bicampeón continental con la Academia, rescindió su contrato antes de tiempo y podría volver a figurar en los planes de la Franja, pues quedó como una "opción de mercado" más que viable.

En su historia reciente, Universidad Católica tuvo varios jugadores con un paso por Racing Club de Argentina. Como por ejemplo, el defensor central campeón mundial Sub 20 Matías Cahais, aunque su estadía en San Carlos de Apoquindo terminó abruptamente por un fuerte cruce con un miembro del cuerpo técnico de Mario Salas.

Otro que pasó por la Academia y vistió los colores de la Franja fue Ricardo Noir, miembro de aquel plantel del Comandante Salas que logró el bicampeonato en 2016, aunque la Flecha sólo estuvo en el segundo de los títulos. Aquel que lograron en el estadio Germán Becker de Temuco.

Y cómo olvidar a Luciano Aued, quien desembarcó en la precordillera inmediatamente después de terminar su contrato en el cuadro blanquiceleste. En ese contexto, un nombre de un defensor que sonó fuerte en la UC para inicios de 2026 rescindió su vínculo allí. O incluso Eugenio Mena, quien continúa en el plantel.

Luciano Aued se despidió como un referente de los Cruzados luego del histórico tetracampeonato. Se fue del club a fines de 2022. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Las referencias son para Agustín García Basso, zurdo zaguero central que pudo ser el gran batacazo de los Cruzados durante el mercado de fichajes en el verano de este año. Aunque finalmente se mantuvo en Racing, de donde hace unas horas se despidió. Quedó en condición de agente libre.

Agustín García Basso fue campeón de la Copa Sudamericana con Racing. (Captura Instagram).

“De común acuerdo y creyendo que era lo mejor para ambas partes, finalizo mi vinculo con la institución antes del tiempo estipulado. Más allá de todo lo que se puedo haber dicho e inventado para tratar de hacer daño, no quiero entrar en ello. Soy de los que a pesar de todo prefiere construir, con lo difícil que es mantenerme al margen”, reza el inicio del emotivo adiós de García Basso.

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A principios de año, Agustín García Basso estuvo cerca de reforzar a Universidad Católica desde Racing Club de Argentina, donde finalizó su contrato este lunes 10 de agosto. Inmediatamente quedó como una opción de mercado, palabra que le gusta mucho a la dirigencia de Cruzados SADP.

Agustín García Basso marca a Luciano Cabral en un partido entre Racing Club vs Coquimbo Unido. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Sobre todo ante las constantes lesiones que ha sufrido Juan Ignacio Díaz, zaguero argentino que llegó desde O’Higgins de Rancagua. Por lo pronto, es un hecho que la UC tiene cupo de extranjero disponible, pues sólo cuenta con cinco adultos inscritos.

Juan Ignacio Díaz sufrió una lesión muscular ante Cobresal y ni siquiera viajó a Argentina para medirse con Estudiantes. (Eduardo Fortes/Photosport).

El colombiano Jhojan Valencia y un póquer de argentinos: Fernando Zuqui, Justo Giani, Juani Díaz y Matías Palavecino, además de la habitual presencia en el banco de suplentes de Martín Gómez. Pero el Pesadilla es juvenil y está inscrito en esa condición. Sólo ocupa una plaza foránea cada vez que es convocado por Daniel Garnero.

Eso sí, en caso de que el apellido de García Basso siga en la carpeta de la Católica, tendrá que competir contra un exentrenador de Universidad de Chile: Frank Darío Kudelka, quien quiere sumar al marcador de 34 años a Newell’s Old Boys. Todo está por verse.

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¿Cuándo juegan Estudiantes vs Universidad Católica en la Libertadores?

La ida de esta serie entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica está pactada para el martes 11 de agosto a las 20:30 horas en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, mientras que la revancha se jugará el martes 18 del mismo mes a las 20:30 horas en el hermoso Claro Arena.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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