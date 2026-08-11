La gran duda en Coquimbo Unido para su histórico partido ante Platense por la Copa Libertadores

Hernán Caputto le contó a RedGol que el delantero Nicolás Johansen está siendo evaluado para ver si puede ser de la partida.

El 12 de agosto será un día histórico para Coquimbo Unido, porque por primera vez jugará en los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando inicie su serie con Platense.

El cuadro pirata ganó su grupo en el certamen continental, por lo que la llave ante el Calamar arranca en Buenos Aires, donde el campeón chileno espera dar el primer golpe.

En la antesala al partido, el entrenador de Coquimbo, Hernán Caputto, conversó con RedGol y reveló que tiene una gran duda para el equipo titular: el goleador Nicolás Johansen.

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Nicolás Johansen está en duda en Coquimbo Unido

El delantero, que lleva dos goles en la actual Copa Libertadores, está en duda por problemas físicos y Caputto aseguró que lo va a esperar hasta última hora. El ariete jugó hasta el minuto 70 ante La Serena y fue reemplazado por Facundo Pons.

“Con Johansen estamos viendo, así que bueno, esperaremos hasta lo último y después, si no, ya vamos a decidir. Hoy (martes) seguramente después del entrenamiento ya se decide el once”, dijo el ex arquero sobre el argentino.

Nicolás Johansen jugó hasta el minuto 70 ante La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Además, Hernán Caputto señaló que el clásico del sábado ante La Serena fue importante, porque pudieron rescatar un punto en los minutos finales y los dejó con ganas de ir a pelear en la Libertadores.

“Nos deja con mucho envión, sin duda, porque a ver, hicimos los méritos dentro del partido, ¿no? Pero bueno, como el gol fue en los descuentos y cómo se dio el gol en un clásico, siempre te deja con mucha ilusión”, cerró Caputto.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense por la Copa Libertadores?

El partido entre Coquimbo Unido y Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores será este miércoles 12 de agosto, a partir de las 18:00 horas de Chile, en el estadio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires.