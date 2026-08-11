El exárbitro FIFA chileno cerrará a fines de agosto su etapa como presidente de la Comisión de Arbitraje costarricense.

Enrique Osses tendrá un nuevo giro en su carrera. El exárbitro chileno dejará a fines de agosto la presidencia de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, cargo que asumió en febrero de 2025 tras su salida de México.

La decisión fue comunicada por la Federación Costarricense de Fútbol, que confirmó que Osses presentó su renuncia, “Don Enrique decidió aceptar una oferta laboral por lo que su gestión finalizará al concluir el mes de agosto”, explicó el organismo mediante un comunicado.

De esta manera, el exjuez FIFA pondrá fin a una etapa de un año y cinco meses al frente del arbitraje costarricense, donde tuvo entre sus principales labores el desarrollo y fortalecimiento del VAR.

Osses deja abierta la incógnita sobre su próximo destino

La Federación Costarricense destacó el trabajo realizado por el chileno durante su gestión y valoró especialmente su aporte en materia tecnológica, “La Federación agradece al señor Osses por el trabajo realizado durante el período en el que estuvo al frente de la Comisión, así como por su aporte al desarrollo y fortalecimiento del VAR en nuestro país”, señalaron.

Por ahora, no se ha informado cuál será el nuevo destino profesional de Osses. Sin embargo, su salida vuelve a poner sobre la mesa las posibilidades que podría tener fuera de Costa Rica.

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De hecho, durante 2025 su nombre fue vinculado con el Comité Técnico de Árbitros de España, aunque aquello finalmente no se concretó y tampoco existe confirmación de que su nueva oferta laboral esté relacionada con el fútbol europeo.

Osses, quien también pasó por la Comisión de Arbitraje de México antes de llegar a Costa Rica, deberá cerrar su ciclo en Centroamérica durante las próximas semanas.

Con su próximo desafío todavía sin ser revelado, el exárbitro chileno se prepara para continuar su carrera en la formación y gestión arbitral fuera de las canchas.

En resumen…