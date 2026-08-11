Tras quedar fuera de Copa Davis: Médico deja la grande con revelación sobre Carlos Alcaraz

El tenista no fue convocado para la serie ante Chile y el médico de la Federación deslizó que sufre de de presión.

Comenzó la cuenta regresiva para la serie de Copa Davis entre Chile y España. El duelo que se disputará en el Court Central del Estadio Nacional tendrá como gran ausente a nada menos que Carlos Alcaraz.

El tenista número dos del planeta tenis quedó fuera de la lista de citados por la lesión que sufre en su muñeca derecha. Lo que se refleja en el circuito ATP ya que desde abril no ha vuelto a jugar un partido oficial.

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El tema ahora es que además de la lesión en su muñeca, el Presidente de la comisión médica de la Federación Italiana dejó la grande al mencionar que también sufre de depresión.

Gianni Daniele reveló la información que recibió hace unos días y lanzó la bomba que explicaría el largo proceso de recuperación que ha sostenido Alcaraz.

“Desde España no está claro qué tipo de lesión sufrió Carlos en la muñeca”, indicó el especialista según indica El Confidencial. “Ahora crecen las especulaciones sobre una debilidad mental. Al intentar recuperar su antigua intensidad, parece haber desarrollado una especie de depresión, un círculo vicioso que le impide recuperar la confianza”, recalcó.

Teoría que se basa en que Alcaraz no podría empuñar la raqueta de la mejor forma. Lo que impide recuperar el mismo ritmo y nivel que lo llevó a ser número uno. Por lo que tampoco hay una fecha posible para su retorno a las canchas. Pese a ello, Carlitos sigue entrenando y este martes reapareció en el Real Sociedad Club de Campo con un notorio vendaje en su brazo derecho para seguir su proceso de recuperación.

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¿Cuándo juega Chile vs España por Copa Davis?

La llave por Copa Davis entre Chile y España se disputará el próximo mes de septiembre. Entre el 19 y 20 se jugará la segunda ronda de las Qualifiers para el Grupo Mundial.

Cabe consignar que por Chile aún no ha salido la lista pero se especula que sería con Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto.

En resumen:

Carlos Alcaraz se pierde la Copa Davis por lesión. Aún no se recupera de la molestia en su muñeca derecha.

Doctor italiano reveló que en España se especula que además de la lesión sufre de depresión.

La serie por Copa Davis entre Chile y España se disputará en el Estadio Nacional en el mes de septiembre, específicamente entre el 19 y 20.