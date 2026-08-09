El número dos del mundo no vendrá al Court Central del Estadio Nacional para buscar el pase a las Finales. Su mejor raqueta es Top 15 de la ATP.

En poco más de un mes y en plenas Fiestas Patrias, Chile buscará meterse en las Finales de Copa Davis, cuando reciba en el Court Central del Estadio Nacional a España, rival que ya definió su nómina de jugadores para este desafío.

La noticia más relevante al respecto la entrega el diario Marca, quien confirma que Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, no vendrá a nuestro país para jugar la serie, pues todavía no se recupera al 100% de la lesión que arrastra en su muñeca derecha desde abril.

El tema es que España tampoco podrá contar para el duelo por Copa Davis ante Chile con otro de sus mejores créditos como Alejandro Davidovich Fokina (25°), por molestias en su espalda. Así las cosas, quien comandará el plantel será el joven de 19 años Rafael Jódar (15°).

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La nómina de España para enfrentar a Chile por Copa Davis

Además del juvenil madrileño, estarán otras dos promesas de este país como son Daniel Mérida (63°) y Martín Landaluce (64º) para completar el cuadro de singlistas. Mientras que la pareja del dobles estará compuesta por Jaume Munar (45°) y Pedro Martínez (148°).

Una lista de España que contrasta muy fuerte con la realidad de Chile para Copa Davis, que sólo tiene a Alejandro Tabilo (26°) dentro del Top 100 de la ATP. A la espera de la recuperación de Cristian Garin (136°), el capitán Nicolás Massú sólo cuenta con Tomás Barrios (145°) y Matías Soto (256°).

Recordemos que esta serie válida por la segunda ronda de las Qualifiers del Grupo Mundial se disputará entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre en el Court Central “Anita Lizana” del Estadio Nacional.

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