Cristian Garin es uno de los tenistas más importantes de Chile. Por eso, su presente genera inquietud considerando que se acerca el choque de Copa Davis ante España.

La Roja del tenis está en la segunda ronda de clasificación de la ensaladera de plata. Si derrota a los ibéricos, el equipo que capitanea Nicolás Massú se meterá entre los ocho mejores países del tenis, teniendo la opción de ir por el título.

Garin se toma una pausa

Hace algunos días Nicolás Jarry (204°) anunció que sería baja en el circuito por problemas físicos. Ahora es Cristian Garin (119°) quien canta la misma canción, aquejado por lesiones que no le han permitido estar al 100% en el circuito ATP.

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“Quería contarles que desde hace algunos meses he estado compitiendo con una lesión que he intentado manejar y superar para seguir estando en la cancha. Lamentablemente, en las últimas semanas la situación se ha agravado bastante y he llegado a un punto en el que necesito parar para enfocarme completamente en mi recuperación“, explicó Gago en Instagram.

De esta manera, Garin estará fuera durante los siguientes días y no podrá ser parte de Wimbledon, torneo que parte el 29 de junio. “Hoy no tengo una fecha clara de regreso, porque quiero darle a mi cuerpo el tiempo necesario para recuperarse de la mejor manera posible“, agregó.

Garin se perderá Wimbledon. Imagen: Getty

La serie de Chile y España por Copa Davis será el 19 y 20 de septiembre. Si bien es muy probable que llegue Garin y Jarry, la pregunta es si lo harán de buena manera. Alejandro Tabilo (31°) y Tomás Barrios (137°) son los otros integrantes del equipo nacional.

“No es una decisión fácil, pero creo que es la correcta. Mi objetivo es volver a competir al máximo nivel y para eso necesito estar al 100%, tanto física como mentalmente“, cerró Cristian Garin.