El equipo capitaneado por Nicolás Massú se medirá ante los ibéricos en Santiago.

La Copa Davis tiene preparado un importante desafío para Chile, ya que en la segunda ronda clasificatoria se medirá ante España como local. Conoce cómo comprar entradas.

La Roja del tenis intenta meterse nuevamente en el final 8 de la ensaladera de plata, para lo cual tendrá que pasar por encima de uno de los países más fuertes en el planeta tenis. Los ibéricos asoman como un duro escollo, sobre todo considerando a sus jugadores.

Las entradas para Chile vs España en Copa Davis

La serie ante España asoma como muy difícil, pero lo positivo dentro todo es que Chile tendrá la opción de ser local. Desde la Federación de Tenis confirmaron que el equipo capitaneado por Nicolás Massú será anfitrión en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Esta llave de Copa Davis será el próximo 19 y 20 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias. Por esta razón, hay una alta expectativa entre los fanáticos nacionales por ver estos encuentros, además de la opción que significa ver a jugadores de primer nivel en suelo chileno.

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Desde la organización del evento anunciaron que la venta de entradas para la serie entre Chile y España comenzará este viernes 12 de diciembre a las 12:00 horas, a través del sitio Ticketplus+. El precio de los boletos no ha sido informado.

Ahora la gran duda que nace es si vendrá Carlos Alcaraz a Chile. Charly es el actual número 2 del mundo, por lo que significaría todo un espectáculo tenerlo en Santiago, aunque esto complique las aspiraciones deportivas de La Roja del tenis.

Chile intentará dar la sorpresa ante España en Copa Davis. Imagen: Photosport

Desde 2014 que Nicolás Massú es el capitán de Chile en Copa Davis y los nacionales jamás han perdido una serie en condición de local en este periodo. Ante España será un buen para seguir estirando esta linda estadística, para así poder entrar entre los ocho mejores equipos del planeta.