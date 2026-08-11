En redes sociales, grupos de hinchas rojinegros encontraron en las tribunas del Estadio Fiscal elementos como una extraña figura de plata, lo que ya siembra el pánico.

A falta de 12 fechas para que termine la temporada 2026 en Primera B, y a menos que ocurra un auténtico milagro, Rangers descenderá a la Segunda División Profesional. Una situación que genera las más bizarras teorías para explicar la mala campaña.

La más reciente y que se convirtió de inmediato en viral, muestra que un grupo de hinchas rojinegros encontraron en las tribunas del Estadio Bicentenario “Iván Azócar”, ex Fiscal de Talca, elementos que les permiten afirman que son víctimas de “magia negra”.

Entre los objetos que estos fanáticos de Rangers hallaron, destaca una llamativa figura de plata que llamó la atención de quienes grababan el video, quienes dijeron “querían ver la muerte, que el equipo muera. Esta figura es de plata maciza; aquí invirtieron dinero. Está con tierra de cementerio“.

Rangers acusa “magia negra” para hacerlos descender

Más allá de si estos videos que corren en grupos de Whatsapp de los fanáticos del histórico club sean o no reales, lo fáctico es que están atravesando la peor campaña de su historia en el fútbol profesional, y los números lo confirman.

En 18 fechas de la Liga de Ascenso, Rangers no conoce de victorias, apenas suma seis empates y sufrió 12 derrotas, con 12 goles a favor y 29 en contra. Pero como esto es fútbol, está a siete puntos de la salvación, donde hoy está Deportes Santa Cruz con 13.

Una campaña que contrasta con lo que vivió en Copa Chile, donde si bien quedó eliminado, supo ganar dos encuentros (1-0 a Curicó Unido y 2-1 a Universidad de Concepción). De todas maneras, todavía queda temporada para ver si consigue la permanencia que por ahora se ve imposible.

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¿Cuándo vuelve a jugar el cuadro talquino?

Por la jornada 20 en Primera B, Rangers visitará a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de La Pintana, este miércoles 12 de agosto a contar de las 18:00 horas.

En síntesis