Redgol pudo conocer cuestionamientos ante la figura del capitán azul, incluso con una cercanía con el director Manuel Mayo.

Los últimos días de Marcelo Díaz en Universidad de Chile han tenido de buenas y malas, que van desde las polémicas declaraciones por Michael Clark, al recibimiento con aplausos de los hinchas en su regreso a las canchas ante San Felipe.

Pero restaba conocer qué pasa con la figura del capitán en la interna del camarín azul tras sus últimas polémica frases, además la llamativa entrevista el programa “Balong Radio”.

Algo que definitivamente movió el piso en varios de sus compañeros, que no ven con buenos ojos la defensa al ex presidente, además de la exposición a todo el grupo de jugadores azules.

Marcelo Díaz defendió su intervención en la despedida de Michael Clark. Foto: Andrés Pina/Photosport

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El rol de Marcelo Díaz divide la interna de la U

La figura de Marcelo Díaz trasciende en la U, más allá de ser un líder en la obtención de la Copa Sudamericana 2011 y ser parte de la generación dorada de la Roja, es porque a los hinchas les llega porque es un hincha bullanguero y que se inició en la galería.

Pero sus últimas intervenciones han generado polémica, tanto así que las tuvo que aclarar esta misma semana en el programa de Manuel De Tezanos, explicando que, su apoyo en lo futbolístico a Michael Clark, no se debió filtrar.

Más allá de eso, Redgol pudo conocer que la actitud con la dirigencia también incomoda a importantes miembros del plantel de la U, que no quedaron conformes como se manejó la situación

Es más, según nos detallan, también choca verlo tan cercano con el director deportivo Manuel Mayo, con reuniones constantes en la oficina y en el segundo piso del Centro Deportivo Azul.

Una situación que, aseguran, lo ha distanciado en su rol de cabeza del plantel azul, más cuando manifestó que todos los días hace cosas por la U, que dejó intranquilos a sus compañeros.