La Polla Chilena de Beneficencia realiza este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5463, con un pozo acumulado que se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 11 de agosto

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará este martes cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.650 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $470 millones

Recargado: $760 millones

Revancha: $160 millones

Desquite: $440 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto domingo 9 de agosto: Números ganadores sorteo 5462

¿Cómo jugar Loto?