Joan Compte habló con Redgol y detalló cómo fue la negociación y los motivos que convencieron al portero de venir a Chile tras el Mundial.

Colo Colo sorprendió con el mercado de fichajes y concretó la llegada de Vozinha. El mejor portero del Mundial se decidió por los albos y ahora con la ’29’ en la espalda, es el nuevo refuerzo del equipo liderado por Fernando Ortiz.

Una contratación que tuvo más de un episodio y que fue digna de las producciones de Disney. Es que el golero caboverdiano pasó de estar confirmado, a desaparecer del mapa y hasta se le perdió el rastro, lo que hizo dudar de su llegada a Chile.

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Sin embargo, el tiempo le dio la razón al Cacique y finalmente Josimar José Évora Dias firmó con Colo Colo en este 2026. Por lo que ahora trabaja a doble turno para debutar bajo los tres palos.

Decisión que desde el entorno del guardameta aseguran nunca estuvo en duda. Especialmente por lo que representa el Cacique en el planeta fútbol.

“Colo Colo es un equipo que se conoce en todo el mundo”, recalcó Joan Compte en conversación con Redgol, quien cumplió papel fundamental en la negociación. “Desde el primer momento se pensó en está opción. Colo Colo es un equipo con mucha trayectoria”, aseguró.

Los motivos que cautivaron a Vozinha para venir a Colo Colo: “Hay potencial”

El nombre de Joan Compte fue clave en la llegada de Vozinha a Colo Colo. “Muy feliz de haber intermediado en el fichaje de Vozinha por el gigante chileno, Colo Colo! Agradecido al jugador y a su representante Bernardo por la confianza así como a mi buen amigo Luciano por todo”, expresó en sus redes al confirmarse el arribo del portero.

Por lo mismo, el agente FIFA contestó desde Barcelona el llamado de Redgol para contar los entretelones de la llegada del guardameta caboverdiano.

¿Cómo nace esa relación con Vozinha?

Lo conocí hace un año, tengo guantes de portero y lo quise fichar, mantuvimos una buena relación. Luego del Mundial, lo ayudé a encontrar un buen equipo. Buscamos la mejor opción.

Me imagino que llegaron muchas ofertas tras el Mundial

En esta ocasión yo colaboré con su representante. Me contacte con Luciano (Duthu) y su representante Bernardo. Me hablaron de la opción de Colo Colo. Es verdad que tenía más propuestas, pero la más importante era Colo Colo.

Se habló mucho de la tardanza en su llegada a Chile: ¿Habían dudas por el nivel de la Liga?

No es la liga más seguida en Europa. Acá se sigue mucho LaLiga y Premier. Pero en Sudamérica está la de Brasil, Argentina y luego viene Chile a mi parecer. Es una liga de potencial. Tiene equipos grandes como Colo Colo, la U, y Católica. Hay equipos potentes y que son conocidos. Por eso no hubo dudas en su elección.

¿Se sorprendió con el cariño de los hinchas de Colo Colo?

Nadie se imaginaba que fuese a ese nivel. Superó todas las expectativas. Estamos muy agradecidos por todo. Sabíamos que podía haber una gran expectación por su llegada, pero al nivel de fanatismo que vimos nadie se lo imaginó jajá.