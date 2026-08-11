Hernán Peña, DT de los Dragones Celestes, dejó a todo el Cacique muy entusiasmado por la posibilidad de sumar a este volante ofensivo que ya se hace espacio en la selección chilena. Hubo elogios para el jugador y también para el staff de la Roja por su desarrollo.

Colo Colo suma dos refuerzos en este mercado de fichajes y podría sorprender con un tercero, pues el joven Bayron Barrera asoma en el radar de los albos. De hecho, en el Cacique ya aseguraron a un jugador Sub 21 con la llegada del defensor Iván Román.

Y miran con mucha atención el progreso de Barrera, una de las grandes promesas que tiene Deportes Iquique, donde ya está afianzado en el primer equipo. Sí, a pesar de sus 17 años, este seleccionado chileno es parte importante de los planes de Hernán Peña.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para conversar con el Nano Peña sobre las condiciones que tiene el volante ofensivo calameño. “Es un chico muy centrado para la edad que tiene, está clarito en lo que tiene que hacer. Barrera es un adulto más. No es un chico”, aseguró el DT de los Dragones Celestes.

Bayron Barrera tiene 17 años y ha jugado 19 partidos por Deportes Iquique: suma cuatro goles y tres asistencias. (Foto: Deportes Iquique).

“Y hay mucha colaboración de parte de la selección, Ariel (Leporati) es un gran formador. Ha hablado con él y lo aconsejó muy bien. Yo llegué a mitad de año, lo conocí y trato de que no se desvíe por ningún lado. Me ha respondido desde la forma y desde el cómo es un futbolista. Los compañeros lo están ayudando harto“, aseguró el exentrenador de Deportes Antofagasta y A.C. Barnechea, entre otros.

Ariel Leporati recibió elogios por su labor con Bayron Barrera. (Felipe ZancaPhotosport).

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Hernán Peña entusiasma a todo Colo Colo con Bayron Barrera: “Es fino, resuelve bien y tiene talento”

El DT de Deportes Iquique esperanzó a todo Colo Colo por la calidad que tiene Bayron Barrera, una de las grandes promesas que apareció en el fútbol chileno durante 2026. “Es importantísimo, un chico que ha hecho su formación acá en el club”, contó Hernán Peña.

“Es de Calama, vino a probarse a los 10 años con un compañero. (Benjamín) Ruz también, es un chico que también puede explotar en algún momento. Ha hecho una buena campaña. Ojalá todo siga igual con Bayron y pueda ser un aporte para el fútbol chileno. Tiene cosas muy interesantes”, aseguró el estratego.

Hernán Peña, el DT de Deportes Iquique, confía mucho en el potencial y nivel actual de Bayron Barrera. (Pedro Tapia/Photosport).

Las comparaciones, odiosas siempre, ya aparecieron. Aunque según Peña no tiene mucho parecido con Edson Puch. “Él era más picante. Bayron es más fino. Decide bien y resuelve bien. Son diferentes características, tiene más pausa y no es tan directo”, afirmó el adiestrador de 56 años.

Bayron Barrera en acción ante Colombia por la Roja Sub 17.

“Pero tiene el talento, que al final decide mucho. Que haya tomado el penal a esa edad en un partido en su ciudad que había que empatar, a esa edad es difícil. Había mucho condimento para haber errado y solucionó bien el problema”, dijo Hernán Peña sobre el gol que le anotó Barrera a Cobreloa.

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