El entrenador argentino rememoró su periodo en Colo Colo y cuando logró vencer al Bulla de Jorge Sampaoli.

Omar Labruna no necesitó estar mucho tiempo en Colo Colo para dejar un recuerdo imborrable, aunque este sea fuera de la cancha. Tuvo su capítulo especial ante U. de Chile.

Luego de una buena campaña en Audax Italiano y con experiencia como ayudante de Ramón Díaz en River Plate, Labruna arribó a los Albos en 2012. Logró quedarse con la cima del Clausura 2012, aunque en los playoffs fue eliminado en la semifinal por Unión Española. En 2013 los malos resultados lo terminaron sacando de Macul.

La frase que dejó Labruna en Colo Colo

En Clausura 2012 Colo Colo superó a Universidad de Chile por 1-0 con gol de Carlos Muñoz. El Monumental explotó de felicidad, ya que ese mismo año habían caído por 5-0 y 4-0 ante los Azules. Uno de los más eufóricos fue el propio Omar Labruna.

“Los mejores recuerdos para mí en Colo Colo, con todos los años que yo pasé en River, dirigir el club más grande de Chile fue un halago. Los agarré en un momento muy difícil y después pudimos hacer una gran campaña“, comenzó diciendo Labruna a Radio ADN.

“Nunca me voy a olvidar del ‘la moda se acabó’, que le ganamos a la U de (Jorge) Sampaoli, que era un gran equipo y le ganamos en el Monumental 1-0. La gente de Colo Colo siempre tiene esos recuerdos”, complementó el entrenador argentino.

Aquel Superclásico del Clausura 2012 terminó con bastante polémica. Johnny Herrera y Francisco Prieto fueron expulsados y hasta los cuerpos técnicos de ambos clubes se enfrascaron en fuertes encontrones.

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“Colo Colo venía de no poder ganar los clásicos y tuvimos un Monumental que reventaba. Estuvieron toda la semana hablando de la U y al ganarlo se me ocurrió tirar esa frase. Quedó patentada, creo, porque se recuerda mucho“, rememoró el argentino de 69 años.

“Son las frases que uno utiliza en el fútbol y, cuándo están los clásicos, ponerle un poco de pimienta. Me salió y era un partido donde nosotros ya habíamos agarrado una racha ganadora. Lo ganamos merecidamente“, cerró el ex entrenador de Colo Colo.