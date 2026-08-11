El presidente de la FIFA le permitirá a los aztecas irse de Concacaf a cambio de su voto para permanecer en el cargo. Una medida que perjudicaría a Chile.

A estas alturas del partido, el suizo Gianni Infantino hace hasta lo imposible para permanecer en un nuevo período como presidente de la FIFA, ante la fuerte oposición que actualmente tiene en Asia, UEFA y la Concacaf, con una fuerte excepción.

Es que desde México, la Federación se descolgó del resto de las naciones de Norte, Centroamérica y el Caribe para brindarle apoyo al actual timonel, por ello desde ese país alertan de una medida que puede perjudicar a Chile de cara a los próximos mundiales.

El periodista Martín Del Palacio aseguró que Infantino le ofreció a los aztecas iniciar las tratativas para desvincularse de Concacaf y sumarse formalmente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), esto a cambio de su voto para ser reelecto como presidente de FIFA.

Infantino hace “ofertón” a México que perjudica a Chile

Si llegado al caso se concreta esta circunstancia, no sólo permitirá a los equipos de ese país volver a jugar la Copa Libertadores después de 10 años de su adiós definitivo. Este país podrá jugar de manera formal tanto la Copa América como las Eliminatorias, tanto masculinas como femeninas en todas sus categorías.

Un “ofertón” de Infantino a México que claramente perjudica las opciones de Chile para clasificar a las Copas del Mundo, donde ya de por sí le cuesta meterse con 10 equipos dentro de la Conmebol, con uno más en el organigrama aumentan las complicaciones.

El problema es que la actual Federación de Fútbol que preside Pablo Milad está alineado al dictamen unánime de la Conmebol de apoyar la reelección de Gianni Infantino en las elecciones de FIFA que se llevarán a cabo en marzo del 2027.

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En síntesis