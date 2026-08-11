La edición especial inspirada en La Franja, que estará disponible desde este martes 11 de agosto en 24 estaciones.

Los hinchas de Universidad Católica tendrán una nueva forma de llevar los colores del club por Santiago. Cruzados y Metro presentaron una tarjeta bip! oficial de La Franja, con un diseño especial inspirado en la historia de la institución.

La venta comenzó este martes 11 de agosto en 24 estaciones de Metro, justo en una jornada especial para el conjunto cruzado, que hoy enfrentará a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La primera versión de la tarjeta presenta a figuras del plantel actual, la tradicional franja azul sobre fondo blanco y la frase “El orgullo de ser Cruzado”.

¿Dónde comprar la tarjeta de Universidad Católica?

¡Ojo! poeque el próximo 18 de agosto se lanzará una segunda edición especial y sorpresa, coincidiendo con el partido de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes en el Claro Arena.

La tarjeta estará disponible desde la apertura de las boleterías en estaciones como Universidad Católica, Baquedano, Tobalaba, Los Héroes, Los Leones, Plaza de Maipú, Plaza de Puente Alto, Vespucio Norte, La Cisterna, San Joaquín y El Golf, entre otras.

En total, serán 24 estaciones las que tendrán unidades disponibles para los hinchas y tendrá un valor de $1.550. Considerando la carga mínima de $750, el desembolso inicial será de $2.300.

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Además, la tarjeta podrá utilizarse con normalidad para cargar saldo, pagar viajes y realizar combinaciones en Metro de Santiago, Red Movilidad y el Tren Nos.

De esta manera, Universidad Católica suma una particular iniciativa para sus fanáticos, con una primera edición que podría convertirse en objeto de colección y una segunda versión que promete mantener la expectativa de los hinchas.

En resumen…