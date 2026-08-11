El entrenador de Estudiantes de La Plata adelanta el duelo con los cruzados por la fase de mata-mata del certamen internacional.

La fase final de la Copa Libertadores de América arranca este martes, y uno de los protagonistas es un equipo chileno, porque Universidad Católica visita a Estudiantes de La Plata.

El elenco argentino recibe este martes desde las 20:30 horas al cuadro nacional, y el DT de los Pincharratas, Alexander Medina, anticipa el encuentro que es clave de cara a su futuro en el club, puesto que está muy cuestionado.

El Cacique sabe que el duelo es fundamental, y de paso aseguró que llegan en buen pie: “físicamente estamos bien, hemos tenido rotación. Si el equipo está en un buen día, tenemos con qué ganar ante cualquier rival”.

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Cacique Medina respeta a la UC para el duelo copero

Además, el Cacique Medina, que conoce a Católica por su paso como delantero de Unión Española, alabó las condiciones de los pupilos de Daniel Garnero y no se confía por la localía.

“Católica es un buen equipo. Ganó sus tres encuentros de visitante en la etapa de grupos. Es un equipo que tiene buenas transiciones, buenos futbolistas, se asocian bien. Cuenta con jugadores de experiencia y con personalidad”, dijo el estratega.

Alexander Medina alabó a la UC. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

“Es un equipo muy complejo, no voy a descubrir nada. Salieron primeros en su grupo, en una fase muy complicada, y la verdad es que han mostrado muy buena versión, tanto de visita como de local”, cerró Medina.

Universidad Católica espera traerse un buen resultado este martes, para definir la serie el próximo martes 18 de agosto desde las 20:30 horas en el Claro Arena.

En síntesis

Universidad Católica visita este martes a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores .

visita este martes a en la . El DT Alexander Medina destacó que la UC ganó sus tres partidos de visita .

destacó que la UC ganó sus tres partidos de . La llave se definirá el martes 18 de agosto en el estadio Claro Arena.