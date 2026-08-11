Universidad Católica jugará ante Estudiantes en Argentina el encuentro de ida de Copa Libertadores a las 20.30 horas.

Universidad Católica visitará esta noche, desde las 20.30 horas, a Estudiantes de La Plata en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El técnico Daniel Garnero está complicado por en la defensa por la ausencia de Sebastián Arancibia, habitual lateral derecho de la escuadra cruzada. Además el suplente, Bernardo Cerezo, no ha tenido buen nivel este año.

Tampoco cuenta con Juan Ignacio Díaz, refuerzo que llegó esta temporada para reforzar el centro de la defensa.

Eso lo llevó a mover algunas piezas. Daniel González, habitual central, será movido hacia la banda para dar paso como zaguero a Gary Medel, lo que de inmediato hace recordar la posición que por años usó en la selección chilena.

Medel fue suplente ante Cobresal e ingresó algunos minutos

En la UC habitualmente juega como volante de contención, puesto en el que se formó, pero el estratega cruzado buscará tener una mayor solidez defensiva ante los trasandinos.

Formación de Católica y Estudiantes

De esta forma, Universidad Católica formará un 4-4-2 en el estadio Jorge Luis Hirsch. La formación será con Bernedo; D. González, Medel, Ampuero, Mena; Çuevas, Valencia, Zuqui, Martínez; Giani, Zampedri.

En tanto el cuadro argentino lamenta la ausencia de Leandro González Pirez, defensor que se encuentra lesionado y apunta a jugar el encuentro de vuelta en el Claro Arena.

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El 11 de los Pincharratas será un 4-2-3-1 con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti: Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiag Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.